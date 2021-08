Leserbrief «Die Autofahrer sind das Problem» «Auch TCS kritisiert Kanton für Kreisel Kreuzstrasse», Ausgabe vom 19. August.

Nachdem dieses Fast-Jahrhundertereignis bereits eineinhalb Seiten redaktioneller Berichterstattung sowie ungezählte Leserbriefe und zudem einen politischen Vorstoss ausgelöst hat, möchte ich auch meine Sicht der Dinge kundtun.

Nach dem ersten Bericht mit dem Schadenfall an einem Fahrzeug, konnte ich mir nicht vorstellen, zukünftig von fast der Hälfte des Kantons ausgeschlossen zu werden, weil an der Kreuzstrasse die Welt nicht mehr weitergeht. Also nutzte ich die Gelegenheit, weil ich sowieso zum Baumarkt fahren musste, den Kreisel von verschiedenen Richtungen anzufahren, in der Hoffnung, dass ich den Abend wieder zu Hause verbringen konnte. Ich kam wieder gesund und unfallfrei nach Hause. In der Zwischenzeit habe ich den Kreisel mehrmals benutzt und stelle immer wieder fest: Der Kreisel ist überhaupt nicht das Problem. Einmal mehr sind es die Autofahrer, von denen einige zu Beginn überrumpelt wurden, weil sie nicht mehr so zügig durchfahren konnten, andererseits aber die notorisch Unbegabten. Wer in diesem Kreisel Probleme hat, sollte sich gelegentlich die Frage stellen, ob er/sie überhaupt noch strassentauglich ist und nicht den Führerschein abgeben sollte.

Erich Grab, Stansstad