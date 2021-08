Leserbrief «Ein Flickwerk, das jeder Logik spottet» Leserbrief zu «Trennsteine im Kreisel zerbröseln bereits» vom 3. August 2021.

Ich, als normaler Bürger und Steuerzahler, habe mir zum Kreisel Kreuzstrasse natürlich einige Gedanken gemacht. Ich frage mich, wie gut ausgebildete und hochbezahlte Theoretiker des Astras am Reissbrett solch stupide Pläne entwerfen können. Dass der Kanton und alle involvierten Kreise (Polizei, Kanton, VCS und Pro Velo Unterwalden) das Vorhaben durchwinkten, bleibt für mich schleierhaft und unverständlich.

Praktiker und Garagebesitzer Christian Pargger warnte in der Dienstagsausgabe von schwerwiegenden Folgen für Autofahrer, die die Randsteine im Kreisel haben können. Auf ein Gebastel von letzter Woche, folgte nur Tage später ein Flickwerk (Pfosten und Triopane), das jeglicher Logik spottet.

Dass bis anhin von Buochs herkommend die innere Fahrbahn für die Weiterfahrt nach Stans benutzt werden musste, habe ich nie verstanden. Diese Distanz ist einfach zu kurz. Gleich nach dieser Einfahrt folgt bereits die nächste Einfahrt von Ennetbürgen in den Kreisel. Viele Automobilisten sind auch heute immer noch der Meinung, dass sie für die Abbiegung nach Stans freie Fahrt hätten. Ich wurde schon mehrmals fast abgeschossen. Wenn aber die äussere Spur benützt werden könnte, würden solch heikle Situationen im Keim erstickt. Nun ist also an dieser Stelle eine Sicherheitslinie angebracht. Diese wird künftig garantiert regelmässig überfahren. Der Kirchenwaldtunnel bei der Abzweigung Richtung Sarnen lässt grüssen.

Vielleicht wird beim Kreisel bald eine Überwachungskamera montiert, damit die Schatulle des Kantons gefüllt werden kann. Sollte das ganze Gebastel den Winteranfang überleben, dann prognostiziere ich weitere unangenehme Überraschungen. Dem Winterdienst rate ich jetzt schon, die neue, mit diversen Fallen gespickte Situation gut zu studieren. Vielleicht setzt ein Schneeräumer ganz ohne böse Absichten dem Treiben ein Ende und fegt das Ganze mit der Schneewalze einfach aus dem Kreisel.

Ruedi Wechsler, Buochs