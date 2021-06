Leserbrief Hierzulande hinken wir hinterher Zum Artikel «Anwohner will Tempo 30 zurück» vom 18. Mai.

Die Sonnenbergstrasse in Hergiswil ist eine einfache Gemeindestrasse, die im Wesentlichen der Erschliessung von Wohnquartieren dient. Sie darf somit kaum als «verkehrsorientiert» bezeichnet werden. Unabhängig davon könnte sie problemlos verkehrsberuhigt werden. Dabei könnten die für den Schulweg relevanten Fussgängerstreifen belassen werden, wie es in jeder Tempo-30-Zone der Fall sein kann.

Mit der Einführung eines Tempo-30-Regimes werde die Verkehrssicherheit aufgrund physikalischer Gesetze zwingend und wesentlich verbessert: Bei Tempo 50 ist der Anhalteweg doppelt so lang wie mit 30 Stundenkilometern. Dort, wo ein Auto, das mit 30 unterwegs war, dank Vollbremsung bereits zum Stillstand kommt, fährt ein mit 50 fahrendes Auto wegen der Reaktionszeit immer noch mit ungebremster Geschwindigkeit. Die Aufprallenergie nimmt im Quadrat zu.

Bei Tempo 30 entspricht die Wucht des Aufpralls des menschlichen Körpers einem freien Fall aus 3,5 Metern Höhe, bei Tempo 50 dem freien Fall aus 10 Metern Höhe. Je höher das Tempo, umso weniger Zeit für die Informationsaufnahme. Je schneller wir uns als Autofahrende im dichten Ortsverkehr fortbewegen, umso grösser ist die Gefahr, dass wir etwas Wichtiges übersehen.

Besonders gefährdet sind aufgrund ihrer geringen Auffälligkeit die Fussgängerinnen und Radfahrer. Die Fachwelt macht sich schon seit einiger Zeit für Tempo 30 als Basisgeschwindigkeit innerorts stark. In umliegenden Ländern sind diverse Städte und Regionen, sogar Staaten, schon so weit. Helsinki vermeldete für das Jahr 2019 null getötete Fussgänger, Velofahrerinnen und Kinder. In der finnischen Metropole gilt auf allen Strassen in Wohngebieten und im Stadtzentrum Tempo 30. In der Schweiz verunfallen auf Tempo-50-Strecken pro Jahr über 1900 Menschen schwer oder gar tödlich.

Tempo 30 innerorts generell wird zurzeit in Brüssel, Paris, diversen Agglomerationen in Frankreich und Deutschland, Spanien, Wales und weiteren Orten getestet oder eingeführt. Hierzulande hinken wir hinterher. Wir kennen verkehrsberuhigte Zonen in Wohnquartieren, aber auch immer öfter auf Hauptstrassen – also auf verkehrsorientierten Strassen – im Siedlungsgebiet. Zusammenfassend ist Tempo 30 eine wirksame und zweckmässige Verkehrssicherheitsmassnahme, die Ortschaften mehr Wohn- und Aufenthaltsqualität bringt. Dies gilt – ob es Beschwerde dagegen gäbe oder nicht – natürlich auch für Hergiswil, und zwar nicht nur auf der Sonnenbergstrasse, sondern im ganzen Siedlungsgebiet.

Daniel Daucourt, Geschäftsführer VCS-Sektion Ob- und Nidwalden, Stans