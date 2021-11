Leserbrief Note 6 für das Spital Stans «Die Schweiz im Märliland», Ausgabe vom 16. November

Am 16. November studierte ich in der Zeitung die guten Noten der Schweizer Fussballer aus dem Spiel gegen Bulgarien. Das brachte mich auf die Idee, dem Spital Stans auch eine Note für meine Leistenbruchoperation vom kommenden Tag zu vergeben. Inzwischen ist gut eine Woche vergangen und ich bin von der Operation und der Betreuung in unserem Spital derart begeistert, dass ich den Ärzten und dem Pflegepersonal in unserem Spital die Maximalnote 6 gebe.

Die Operation ist aus jetziger Sicht perfekt und praktisch ohne anschliessende Schmerzen verlaufen. Aber nicht nur das, das Pflegepersonal arbeitete konzentriert, und ging auf mich als Patient ein. Die Pflegenden waren freundlich und ich fühlte mich vom Empfang bis zur Entlassung jederzeit wohl und gut aufgehoben.

Nun ist es bei unseren Fussballern so, dass sie so sicher wie das «Amen» in der Kirche bald wieder Benotungen zwischen drei und viereinhalb erhalten. Nicht ganz so sicher, aber sehr wahrscheinlich, werde ich wieder einmal im Spital laden, um eine «Reparatur» irgendwo an meinem Körper vorzunehmen. Dann möchte ich dem Spital wieder eine Topnote verteilen können. Da sind nun aber die Verantwortlichen des Spitals Stans gefordert.

Einerseits gilt es, das hohe Niveau und den guten Ruf der Ärztinnen und Ärzten zu halten und das ist kein Selbstläufer. Aber nicht nur das. Ich bin von der Leistung des Pflegepersonals begeistert. Man weiss, sie sind durch die Personalknappheit und die an sie gestellten Anforderungen unter Druck. Davon habe ich als Patient nichts gemerkt. Auf die Dauer kann das Pflegepersonal solche Leistungen nur erbringen, wenn das gesamte Umfeld bei ihrer Arbeit stimmt.

Die Berichte von erschöpften Pflegenden müssen zu denken geben. Applaus reicht nicht, sie brauchen Wertschätzung und Anerkennung. Übrigens auch jene, die sich aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen (was zu akzeptieren ist). Unser hohes Niveau im Gesundheitswesen funktioniert nur mit genügend motiviertem, zufriedenem und qualifiziertem Pflegepersonal.

Wendelin Waser, Ennetmoos