Leserbrief Schutzkonzepte an den ORS-Schulen: «Ich wünsche mir eine Schule, in der das Wohl der Kinder oberste Priorität hat» Eine besorgte Mutter aus Dallenwil hält die Maskentragzeit für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulstufe für zu lang. Zudem führten die sozialen Einschränkungen und das Abstandhalten für die Jugendlichen zu psychischen Schäden.

Die ORS-Schulen im Kanton Nidwalden unterrichten Jugendliche in der Sekundarstufe 1. Diese befinden sich im schwierigen Wechsel von der Kindheit in die Pubertät. Diese hormonelle Umstellung, das wissen wir alle, ist nicht einfach. Hinzu kommt seit bald einem Jahr die Coronasituation. Sie ist belastend, beängstigend und schränkt die Jugendlichen massiv in ihrer Entwicklung ein.

Zum Thema Schutzmaskentragen habe ich folgende Ausführungen: Obwohl der Bundesrat die Schutzmaskenpflicht ab der Sekundarstufe 2 verordnet hat, führt der Kanton Nidwalden sie per sofort auf der Sekundarstufe 1 ein. Und dies, obwohl es keine Studien gibt, die einen klaren Nutzen des Maskentragens aufzeigen können und mögliche physische und psychische Schäden bei Kindern und Jugendlichen nicht aufgezeigt werden. Meines Erachtens ist dies ein massiver Eingriff in die Persönlichkeit. So werden die Kinder und Jugendlichen gezwungen, eine Maske zu tragen, und zwar über eine unzulässige Zeitspanne. ORS- Schülerinnen und -Schüler, welche den Mittagstisch besuchen, dürfen die Schutzmaske nur beim Essen und Trinken ablegen. So kann es sein, dass sie von 7.15 Uhr bis 16.40 Uhr eine Maske tragen. Das ergibt eine Tragdauer von knapp 9,5 Stunden mit einer kurzen Unterbrechung beim Essen. Meines Erachtens eine viel zu lange Zeitdauer, ohne richtig tief durchatmen zu können. Ist das kinder-/jugendgerecht?

Durch die allgemeine Verschärfung der Schutzkonzepte lastet ein unheimlicher Druck auf den Jugendlichen. So müssen sie den Abstand von 1,5 Metern immer beibehalten! Mehreren Berichten in den Medien ist zu entnehmen, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien und psychologischen Dienstleistungen überlastet sind und Suizidversuche zunehmen. Diese Tatsachen machen mir Angst. Ich mache mir grosse Sorgen um die physische und psychische Gesundheit der Jugend.

Wie fühlen sich die Schulleitungen und Lehrpersonen, wenn sie solche Schutzkonzepte durchführen? Ich weiss, Sie führen die Vorgaben des Kantons aus. Aber als Schulleiter und als gesamte Lehrerteams haben Sie einen pädagogischen Auftrag und damit eine Verantwortung, die Sie tragen. Ihnen sollte das Wohl der Kinder und Jugendlichen doch auch am Herzen liegen! Wenn Sie ebenfalls hinterfragen und dem Kanton Ihre Sorgen und Bedenken die Gesundheit unserer Kinder betreffend mitteilen; wäre das nicht ein gemeinsamer Schritt in die richtige Richtung?

Wäre es nicht auch Aufgabe der Schule, die gesamte Coronathematik von verschiedenen Seiten zu hinterfragen, zu betrachten und zu bearbeiten? Ist es nicht an der Zeit, auch die Schäden offen darzulegen und diese in die weiteren Entscheidungen einzubeziehen?

Ich wünsche mir eine Schule, in der das Wohl der Kinder oberste Priorität hat.

Sonja Niederberger-Berchtold, Dallenwil