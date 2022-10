Leserbrief Übertreibt es Stans mit dem Vermeiden und Verlagern? Leserbrief zum Parkiersystem in Stans.

Gerade in aller Munde sind Verkehrskonzepte von Gemeinden und Kanton und hier wird die 4 V Strategie (vermeiden, verlagern, verträglich, vernetzten) propagiert, um den Problemen mit Verkehr zu begegnen. In der politischen Gemeinde Stans läuft gerade die Totalrevision zum Reglement über die öffentlichen Parkierungsflächen (Parkierungsreglement). Das Parkieren in Stans soll wesentlich teurer werden. Gratiszeiten werden aufgehoben, die Zahlzeiten werden täglich bis 24.00 Uhr ausgedehnt und dies auch für Sonntage und Feiertage.

Zusätzlich sollen die Parkplätze bei der Sportanlage Eichli bewirtschaftet werden. Dazu sind Gedanken erlaubt wie: «Will man damit Sporttreibende im Eichli vermeiden oder verlagern oder gilt dies für Besucher von Matches. Sollten Spaziergänger im Naherholungsgebiet verträglich neu mit umliegend privaten Abstellplätzen vernetzt werden?» Dazu passt aktuell der Aushang als Information für die Besucher der Sportanlage Eichli Stans.

«Leider verlangt die Gemeinde, dass die Halle / Foyer heute um 22.30 Uhr gelöscht sein muss!! Wir sind traurig, nicht mit euch lieben Fans anstossen zu können. Team Herren 1 – BSV Stans.»

Die 1. Mannschaft vom BSV Stans spielte am Freitag in der Eichli Sportanlage im Handball Schweizer Cup 1/32-Final. Die Partie mit Anpfiff um 20.15 Uhr, TV Birsfelden gegen BSV Stans, endete mit dem Resultat 32 zu 37 Punkte. Damit ist der BSV Stans in der nächsten Runde dabei. Ein hart erkämpfter Sieg für den BSV Stans, der auch mit den zahlreichen unterstützenden Fans und Spielern nach dem Spielschluss um 22.00 Uhr gefeiert werden darf. Herzliche Gratulation zu dieser grossartigen Leistung und danke für diese Begeisterung. Leider bleibt dann das Feiern auf der Strecke und wird bereits im Voraus erfolgreich verunmöglicht.

Dieses Vorgehen lässt den Schluss offen, dass die Begeisterungsstürme über die 4 V Strategie im neuen Verkehrskonzept zum Parkplatz Reglement übergeschwappt ist. Die Konsequenzen werden bereits spürbar. Freiwilligen Arbeit für verschiedene Vereine, die am Abend und Wochenenden geleistet wird, soll plötzlich ohne Zwang zusätzlich Kosten verursachen, weil öffentliche Infrastruktur dafür beansprucht wird. Mit der Bewirtschaftung bis 24.00 Uhr inklusive Sonn- und Feiertage wird die Selbstbestimmung zur Freiwilligen Arbeit in den Diensten der vielen Stanser Vereine nicht gerade wertschätzend gefördert.

Es werden neu die, die ins Training gehen oder sich zu Sitzungen treffen und ihre Zusammenkünfte abhalten wollen, auch zu Randzeiten zur Kasse gebeten. Konsequenz: Das Feiern und Freuen in Stans wird eingegrenzt. Am jüngsten Beispiel mit dem BSV Stans praktiziert, obwohl für die Benützung der Sportanlage Eichli Gebühren bezahlt werden. Die Vernunft ist auf Reisen und die mögliche Anerkennung und Wertschätzung gegenüber der Gemeinschaft bleibt auf der Strecke.

Josef K. Scheuber, Stans