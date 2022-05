Liebe und Sexualität im Alter In fortgeschrittenem Alter lustvoll bleiben Die Gemeinde Oberdorf wagte an ihrem letzten Themenabend, die Sexualität im Alter anzusprechen – qualitätsmässig mit grossem Erfolg.

Martin Bachmann und Marlies Michel leiteten den Themenabend. Bilder: Sepp Odermatt

Unter dem Slogan «Beste Jahrgänge» hat Oberdorf zusammen mit Stans am letzten Donnerstag Interessierte zu einem Themenabend eingeladen. Der Titel lautete «Liebe, Beziehung, Sexualität bleiben wichtig – auch im Alter». Angesprochen fühlten sich vorwiegend Paare und Singles ab 50 Jahren. Und es kamen immerhin gut 30 Personen.

Die beiden Gemeinderäte Roland Liem und David Schmid wussten durch eine emotionale Einführung in den fünften und zugleich letzten Themenabend zu gefallen. Zuvor hatten sie nochmals kurz ihre vier vergangenen Anlässe zum Thema «Beste Jahrgänge» reflektiert.

Die Gemeinderäte David Schmid (links) und Roland Liem bei der Begrüssung.

Spannend und manchmal sogar recht «heiss» verlief der Infoabend dank der Hauptpersonen Marlies Michel und Martin Bachmann. Der Klinische Sexologe mit eigener Praxis in Luzern und die pensionierte Beraterin und Coachin ergänzten sich in ihren Voten ausgezeichnet. Nach einem Theorieblock und einigen praktischen Übungen erzählten die beiden abwechslungsweise aus ihrem Praxisalltag. Sie boten anregende, amüsante und auch kritische Einblicke in ein Thema, das für viele Menschen tabu ist. Auf eine lockere Art motivierten sie die Anwesenden, auch im Alter lustvoll ihren Weg weiterzugehen.

Patrizia und Corinne untermalten den Abend mit modernen Liedern.

Der lehrreiche Abend mit vielen Aussagen, Tipps und Anregungen wurde sehr schön untermalt durch die beiden jungen Musikerinnen Corinne und Patrizia aus Büren. Ihr Gesang mit Klavierbegleitung weckte so manche Emotion.

Neuen Schwung ins Leben bringen

Der Mensch entwickelt sich im Laufe des Lebens. Er lernt dazu, er verändert sich, er bewältigt manche Hürde, er kümmert sich, er engagiert sich – beruflich und im Privatleben. Dabei sollte auch das Liebesleben nicht aus den Augen verloren werden. «Auch wenn unser Körper im Alter mit Falten und Altersflecken nicht mehr dem Schönheitsideal entspricht, schaut euch an und habt euch selber gern», riet der Fachmann Martin Bachmann. Denn auch im Alter biete die Gemeinsamkeit immer wieder Interessantes und Herausforderndes. Beraterin Marlies Michel ergänzte: «Es ist sicher spannend, einen neugierigen Blick auf sich selber und den nächsten Lebensabschnitt zu werfen. Neue Perspektiven können neuen Schwung in die Liebe, Beziehung und Sexualität bringen.»

Acht Tricks für die Beziehung – nicht nur im Alter

Marlies Michel und Martin Bachmann versuchten, den Anwesenden mit einfachen Tricks und Ideen aufzuzeigen, wie eine Beziehung gepflegt werden kann. Hier auszugsweise einige der genannten Tipps:

Versuchen Sie, den Partner für eine Idee, ein Anliegen zu gewinnen; flirten und verführen sie ihn.

Geniessen und pflegen Sie Zärtlichkeit und Körperlichkeit im Alltag.

Sich selber hegen und pflegen – attraktiv und interessant zu bleiben, ist wichtig.

Sport machen, sich körperlich bewegen; Durchatmen macht Lust.

Hüten Sie ein gemeinsames Thema oder eine Paaraufgabe; tun Sie zusammen etwas.

Planen Sie mehr Zeit für Liebe und Sexualität ein; erleben Sie den Genuss des Lebens.

Reden und Zuhören gehören zum gemeinsamen Alltag. Tauschen Sie sich gegenseitig aus.

Pflegen Sie die Leidenschaft; entdecken und entwickeln Sie die Lust.

Nach dem Beantworten einiger Fragen aus dem Publikum endete der unkompliziert und witzig gestaltete Themenabend.