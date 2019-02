Linke Obwaldner Politiker wollen die Richtprämien abschaffen Ein Komitee will die Prämienverbilligungen künftig anhand der effektiven Prämien jedes einzelnen Bezügers berechnen. Den Aufwand hält man für vertretbar. Franziska Herger

Die Prämienverbilligungen sollen durch eine individuelle Berechnung fairer werden, findet ein Komitee. (Symbolbild: Manuela Jans-Koch)

Die Regierung will bekanntlich 2,2 Millionen Franken einsparen durch die Anpassung der Prämienverbilligungen an die realen Prämienkosten (wir berichteten). Dadurch würden die Beiträge tiefer ausfallen als bisher – für eine vierköpfige Familie mit 50 000 Franken Bruttoeinkommen zum Beispiel um 60 Franken monatlich. Das sei «unsozial», schreibt nun das Komitee für faire Krankenkassenprämienverbilligung und gerechte Steuern in seiner Vernehmlassungsantwort.

Die Gruppierung von CSP- und SP-Vertretern, darunter die Kantonsräte Walter Wyrsch (CSP, Alpnach), Eva Morger (SP, Sachseln), Leo Spichtig (CSP, Alpnach) und Ambros Albert (SP, Giswil) will künftig auf Richtprämien verzichten. Stattdessen soll die Prämienverbilligung für jeden Versicherten anhand der effektiv geschuldeten Prämien für die obligatorische Krankenversicherung berechnet werden. «Das wäre sicher für alle die gerechteste Lösung», sagt Walter Wyrsch. Die Regierung dagegen schlägt vor, die Richtprämien künftig statt anhand der kantonalen Durschnittsprämie, welche auf einer Standardversicherung mit 300-Franken-Franchise beruht, anhand der kantonalen mittleren Prämie zu bestimmen, die alle Versicherungs- und Franchisenmodelle berücksichtigt.

Komitee macht Initiative von Regierungsantwort abhängig

Damit würden Personen, die zwangsweise mit dem Standardmodell oder tiefen Franchisen versichert seien, benachteiligt, sagt Ludwig Krummenacher, Komitee-Mitglied und ehemaliger Sarner Gemeindepräsident. «Familien und Einzelpersonen mit tiefem Einkommen sowie chronisch Kranke können sich keine höhere Franchise leisten. Nach dem neuen System erhalten gerade diese am meisten hilfsbedürftigen Gruppen nun weniger Prämienverbilligungen.»

Wie das Bundesamt für Gesundheit auf Anfrage schreibt, gibt es auch andere Kantone ohne Richtprämien. Zürich, Bern, Basel Stadt, Thurgau, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura basieren die Prämienverbilligungen jedoch auf Einkommensklassen. Ludwig Krummenacher räumt ein, dass die Berechnung der Beiträge einzeln für jeden Bezüger anhand seiner Prämien einen «gewissen Aufwand» mit sich bringe. «Aber wenn es darum geht, etwas gerecht zu machen, muss man einen gewissen Aufwand betreiben». Gesetzlich sei es möglich, dass der Kanton von den Versicherungen die Prämienkosten der Versicherten erfrage. Und die Berechnungsanpassung sei eine bleibende Investition.

Patrick Csomor, Leiter des Obwaldner Gesundheitsamts, möchte sich vor Abschluss der Vernehmlassung am 18. März nicht zu dem Vorschlag äussern. «Er wird regulär in unsere Bearbeitung der Vernehmlassungsresultate einfliessen.»

Bereis 2016 hatte ein ähnlich zusammengesetztes Komitee erfolgreich das Referendum gegen eine Kürzung der Prämienverbilligungen ergriffen. Allfällige parlamentarische Vorstösse oder gar eine Volksinitiative mache man ganz von der Reaktion der Regierung auf die Vernehmlassungsantworten abhängig, sagt Walter Wyrsch. «Aber beim letzten Mal hatten wir die Unterschriften schnell zusammen. Wir wüssten noch, wie es geht.»