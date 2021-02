Lockerung Nid- und Obwalden erlauben Sitzgelegenheiten für Take-away-Betriebe in den Skigebieten – und auch Alkohol darf wieder ausgeschenkt werden In den Nid- und Obwaldner Skigebieten dürfen Take-away-Gäste ihr Essen ab Samstag auch im Sitzen einnehmen. Auch alkoholische Getränke dürfen sie wieder bestellen.

(lur/map)

«Um den Personenfluss rund um den Take-away-Bereich zu verbessern, sind in Skigebieten im Kanton Nidwalden ab dem 6. Februar Sitzgelegenheiten auf Terrassen im Aussenbereich erlaubt.» Das schreibt die Nidwaldner Gesundheitsdirektion am Freitag in einer Mitteilung.

Konkret sind also ab Samstag Sitzgelegenheiten an den Tischen auf den Terrassen im Aussenbereich gestattet, wobei maximal 4 Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Zudem müssen die Tische einen Abstand von mindestens zwei Metern aufweisen. An langen Tischen dürfen ausserdem mehrere Gruppen von je bis zu vier Personen sitzen, sofern zwischen diesen Gruppen ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Die Maske darf aber erst abgezogen werden, nachdem am Tisch Platz genommen wurde. Weiter fordert die Gesundheitsdirektion: «Die Gäste sind gebeten, den Sitzplatz nach der Konsumation zügig wieder zu verlassen.»

«Zu den Essenszeiten sind Ansammlungen kaum zu vermeiden. Wir erhoffen uns, dass mit Sitzgelegenheiten draussen die Abstände zwischen Personengruppen besser eingehalten werden. Zusätzlich gehen wir davon aus, dass dadurch rund um den Take-away-Bereich weniger Abfall liegen bleibt», wird Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger in der Mitteilung zitiert.

Auch Alkohol ist wieder erhältlich

Auch der Ausschank von Alkohol ist ab Samstag wieder erlaubt. Innenbereiche von Gastronomiebetrieben dürfen zudem zum Aufwärmen oder zur Benutzung der Toilette weiterhin geöffnet sein. Nicht aber zur Konsumation von Speisen und Getränken. Nach wie vor gilt dabei selbstverständlich eine Maskenpflicht.

Bisherige Betriebsbewilligungen würden auch mit den geänderten Rahmenbedingungen ihre Gültigkeit behalten. Blöchliger mahnt jedoch in der Mitteilung: «Sollte sich die epidemiologische Lage wieder verschlechtern oder der Kanton Verstösse gegen das Schutzkonzept und die geltenden Auflagen in den Skigebieten feststellen, kann eine Bewilligung jederzeit widerrufen werden.»

Begründet wird die Lockerung mit der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen. «Die epidemiologische Lage hat sich zuletzt stabilisiert. Die Fallzahlen und der Reproduktionswert sinken tendenziell. Auch hat sich gezeigt, dass der Betrieb in den Skigebieten nicht zu einer erhöhten Belastung für das Kantonsspital Nidwalden führt», wird Blöchliger zitiert. Zudem würden die Schutzkonzepte in den Skigebieten «grösstenteils gut umgesetzt».

Die Skigebiete im Kanton Nidwalden dürfen seit dem 30. Dezember geöffnet sein, sofern eine kantonale Bewilligung vorliegt, «die an ein funktionierendes Schutzkonzept und weitere Auflagen geknüpft ist». Bisher durften den Gästen in den Ski-Take-aways jedoch keine Sitzgelegenheiten angeboten werden, und der Ausschank von Alkohol war verboten.

Auch die Obwaldner Regierung hat sich für ihre Skigebiete für diesen Lockerungsschritt entschlossen. «Skifahrer, Langläufer oder Winterwanderer sollen sich zwischendurch erholen können. Aber ein Verweilen wie zu normalen Zeiten ist leider weiterhin nicht möglich», wird Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser in der Medienmitteilung zitiert. Die Verweildauer wird auf 45 Minuten beschränkt.