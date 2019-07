Loppertunnel wegen Unfalls während zwei Stunden gesperrt

Ein Unfall im Loppertunnel hat am Montagnachmittag zu grösseren Rückstaus geführt. Am Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital überführt, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstag mitteilte.