Hergiswil: Luftverschmutzung ist schon seit Jahren zu hoch

Seit 10 Jahren: Kirchenwaldtunnel bringt Sicherheit und Nähe

Mit dem Kirchenwald- und dem Verbindungstunnel von der A2 in Nidwalden zur A8 in Obwalden kamen sich die beiden Kantone vor 10 Jahren markant näher. Zudem ist der Verkehr seither vor der permanenten Steinschlaggefahr am Lopper sicher.