So vielfältig ist die Luzerner Bierkultur: Rund 2000 Bierliebhaber genossen in der Schüür die besten lokalen Biersorten

Bier boomt – die Zahl sogenannter Mikro-Brauereien stieg in den letzten Jahren stark an. 17 solche Kleinbrauereien trafen sich deshalb an diesem Wochenende in der Luzerner Schüür. Angeboten wurden über 100 verschiedene lokal produzierte Biere.