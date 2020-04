Lyn Gyger heisst die neue Stanser Gemeinderätin, Lukas Arnold ist neuer Gemeindepräsident



Im Stanser Gemeinderat sitzt mit Lyn Gyger eine zweite Frau. Die parteilose Kandidatin setzte sich gegen Bruno Lüthi durch. Damit bleibt die SVP aussen vor.

Lyn Gyger (parteilos) zieht neu in den Gemeinderat von Stans ein. Neuer Gemeindepräsident wird Lukas Arnold (Grüne). Blider: PD

Lyn Gyger ist neue Stanser Gemeinderätin. Die 43-jährige parteilose Kandidatin machte 1602 Stimmen, 875 Stimmen mehr als SVP-Kandidat Bruno Lüthi (56). Damit bleibt der Stanser Gemeinderat ohne SVP-Vertreter. Das absolute Mehr lag bei 962 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 39,8 Prozent.

Die bisherigen Gemeinderäte, die wieder antraten, schafften die Wiederwahl problemlos, so auch der bisherige Vizepräsident Lukas Arnold (1848 Stimmen, seit 2014 im Amt). Stans bekommt damit als erste Nidwaldner Gemeinde einen Grünen-Gemeindepräsident. Eine eigentliche Wahl dafür entfiel, da dem 55-jährigen Unternehmer niemand dieses Amt streitig machen wollte. Florian Grendelmeier von der FDP (1938 Stimmen, seit 2018) wird neu Gemeindevizepräsident. Martin Mathis (SP, 1863 Stimmen) und Marcel Käslin (FDP, 1877 Stimmen) treten ihre dritte Amtsperiode als Gemeinderäte an, Markus Elsener (CVP, bestes Resultat mit 2009 Stimmen) und Sarah Odermatt (parteilos, 1590 Stimmen) ihre zweite. Amtsantritt ist der 1. Juli. Gregor Schwander (CVP) trat nicht mehr an. Er war seit 2008 im Gemeinderat und seit 2016 Gemeindepräsident.