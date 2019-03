Marc Rambold verlässt Stanser Musiktage Nach dem diesjährigen Festival muss der Co-Leiter ersetzt werden.

Marc Rambold. (Bild: Corinne Glanzmann, Stans, 30. März 2016)

(pd/map) Stans Die Stanser Musiktage suchen für kommenden September oder nach Vereinbarung einen neuen Co-Festivalleiter an der Seite von Esther Unternährer, wie der Website zu entnehmen ist. Er wird unter anderem am Konzept der Musiktage mitarbeiten, das Festival an öffentlichen Anlässen repräsentieren, für die Finanzen, die Verpflegung und auch die Infrastruktur verantwortlich sein sowie die Geschäftsstelle führen.

Marc Rambold (35), der die Funktion seit dem Jahr 2015 innehat, verlässt die im Jahr 1999 gegründeten Stanser Musiktage nach der diesjährigen Ausgabe (30. April bis 5. Mai). Grund für den Wechsel: Rambold tritt Mitte Mai die Stelle als Leiter Betriebsbüro beim Kulturhaus Südpol in Kriens an.