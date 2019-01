Mehrfacher Meister ergänzt Team der Tanzschule in Buochs Stephan Eichhorn, Boogie-Woogie-Turniertänzer, gehört neu zum Team von Tanzeifach. Dies meldet die Tanzschule in Buochs.

Stephan Eichhorn ist mehrfacher Meister in Boogie-Woogie. (Bild: PD)

Der Luzerner reihe mit seiner Tanzpartnerin Erfolg an Erfolg: Erste Ränge beim World-Cup in Stuttgart und Frauenfeld und mehrfacher Deutscher sowie Schweizer Meister. Auch wenn das Palmarès von Eichhorn beeindruckend sei, die Kreativität für die mit sehr viel Ausdruck getanzten Boogie-Woogie-Interpretationen sei noch lange nicht ausgeschöpft, heisst es in einer Mitteilung.

Der erste Grundkurs in Boogie-Woogie startet im Frühling. Daneben werden die bisherigen erfolgreichen Kurse weiterhin angeboten, darunter Standard- und Latinkurse, Dance-Workout oder Kindertanzen, heisst es weiter. (pd/om)