Mit Kameradschaft und Geselligkeit feiern die Buochser Schützen ihr Jubiläum. Einer der ältesten Vereine in der Region, die Schützengesellschaft Buochs, feiert den 175. Geburtstag.

Gottesdienst der Schützengesellschaft Buochs mit vielen Fahnendelegationen. Bild: PD/Michaela Aschwanden

Am 26. Januar 1845 gründeten die Buochser Schützen einen Verein zur Verteidigung des freien Vaterlandes. Damit war nicht primär die Eidgenossenschaft gemeint, sondern der Kanton Nidwalden. Man fürchtete nicht die Nachbarländer, sondern vielmehr die radikalen umliegenden Kantone. Der Franzosenüberfall 1798 steckte der damaligen Generation noch tief in den Knochen. Mit der Gründung sollte gleichzeitig die Schiesskunst der Bevölkerung gefördert werden.

1894 entstand in Ennetbürgen der Wehrverein und nur zwei Jahre später gemeindeübergreifend die Schützengesellschaft Buochs-Ennetbürgen. Was 1903 nach einer Trennung der Schützengesellschaft Buochs und dem Wehrverein Ennetbürgen aussah, entpuppte sich in Tat und Wahrheit als eine rein organisatorische Handlung.

Die heutige Schiessanlage Herdern ist der perfekte Beweis für die gute Zusammenarbeit zwischen den Buochser und Bürger Schützen, heben Vizepräsident/Kassier Kurt Keller und der ehemalige Präsident Paul Zimmermann hervor, die beide seit über 50 Jahre dem Verein angehören. Beim heutigen Schützenhaus Herdern wurde bereits vor über 200 Jahren geschossen und die Schützen hätten sich nebenbei auch «gekurzweilt», ist aus dem Schützenbuch Buochs-Bürgen zu entnehmen.

Schützenmatte im Fadenkreuz

Das erste Schützenhaus der Schützengesellschaft Buochs- Bürgen wurde nördlich der Engelbergeraa gebaut. Die Zielscheiben befanden sich am Strandweg. Im Herbst 1845 wurde dort zum letzten Mal geschossen. Danach zügelten die Schützen an das rechte Ufer des Aawassers bei der ehemaligen Sägerei Ambauen. Bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurde auf dieser Anlage geschossen. 1915 erfolgte der Umzug an den ursprünglichen Ort zur Herdern und 1922 konnte die Anlage mit einem Eröffnungsschiessen eingeweiht werden. Die topmoderne Infrastruktur gehört je zur Hälfte dem Wehrverein Ennetbürgen und der Schützengesellschaft Buochs. Kurt Keller und Paul Zimmermann schwärmen von der ungetrübten und engen Freundschaft der beiden Vereine und Gemeinden. Nebst den diversen Schiessanlässen sei die Herdern zu einem beliebten und nicht mehr wegzudenkenden Treffpunkt für viele Festivitäten geworden.

In die Kugelfang- und Lärmsanierung wurde viel Geld investiert, um die Lärmschutzbestimmungen einzuhalten. Die Schiesstätigkeit findet meistens am Mittwoch zwischen 17.30 und 19.30 Uhr oder am Samstagvormittag statt. So verfliesst der nicht vermeidbare Schiesslärm mit dem Durchgangsverkehr. Um eine ungehinderte landwirtschaftliche Nutzung im Ebnet zu garantieren, muss das Zielgelände gemäss Bundesvorschriften saniert werden. Für die künftigen Schiessanlässe wird eine künstliche Kugelfanganlage installiert. Die engagierten Vereine, organisierten schon mehrere Grossanlässe und können immer auf ihre 78 Mitglieder zählen. Das beliebte und traditionsreiche Ebnetschiessen wurde dieses Jahr bereits zum 62. Mal ausgetragen.

Der Teamgeist hat Priorität

Die Kameradschaft wird bei der Schützengesellschaft Buochs hochgehalten. «Wir bestreiten keine Wettkämpfe mit den fünf besten Schützen, sondern priorisieren niveaumässig ausgeglichene Fünfergruppen», erklärt Kurt Keller.

Sobald der 66-Jährige im Schiessstand steht, befindet er sich in einer anderen Welt. «Hier finde ich die innere Ruhe, kann total abschalten und bereite mich auf die nötige Treffsicherheit vor.» Der gesellschaftliche Verein sei für jedermann und -frau, sagt der Buochser Paul Zimmermann und ergänzt: «Bei uns haben Egoisten keinen Platz. Sie müssen teamfähig sein und auch mal anpacken können.» Er freut sich enorm auf die bevorstehenden Feierlichkeiten und hebt gleichzeitig den Mahnfinger: «Den Festgottesdienst mit den vielen Fahnendelegationen kann ich kaum erwarten. Wegen der Pandemie bewegen wir uns auf dünnem Eis und ich hoffe, dass wir das geplante Fest mit dem geforderten Schutzkonzept ohne Probleme durchführen können.»

Die Schützengesellschaft Buochs vor der Schiessanlage Herdern. Bild: PD/Michaela Aschwanden

Nach dem Gottesdienst am Sonntag begab sich die geschlossene Gesellschaft zur Herdern, wo die Feierlichkeiten den verdienten und würdigen Abschluss bildeten.