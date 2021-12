Mitgliederversammlung Die SVP Stans geht mit sechs Kandidierenden ins Landrats-Rennen Der bisherige Landrat Niederberger-Kreienbühl wird für eine weitere Amtsperiode nominiert – auf der Liste der SVP Stans stehen ausserdem fünf neue Kandidierende.

Fabian Laubacher, Peter Waser, Toni Niederberger-Kreienbühl, Angela Odermatt, Christoph Räss, Marc Christen (v.l.) kandidieren für die Landratswahlen. Bild: PD

Die SVP Stans hat an ihrer Mitgliederversammlung sechs Kandidatinnen und Kandidaten für die Landratswahlen 2022 nominiert. Wie die Partei mitteilt, seien die Nominationen am 10. Dezember einstimmig genehmigt worden. Somit tritt die Partei mit einer vollen Liste an.

So soll der bisherige Landrat Toni Niederberger-Kreienbühl, der seit 2020 im Landrat sitzt und Mitglied der Finanzkommission ist, auch bei den nächsten Wahlen wieder antreten. Der 47-jährige Bauführer und Projektleiter wolle sich für «hiäsigs» Schaffen und die Vergabe von Arbeiten im Kanton Nidwalden einsetzen.

Präsident der SVP Stans will Arbeits- und Lehrplätze sichern

Auch die 50-jährige Klassenassistenz Angela Odermatt wurde für die kommenden Landratswahlen nominiert. Sie war bereits sechs Jahre Mitglied des Kantonalvorstandes und der Wahlkommission der SVP Nidwalden. Laut Mitteilung setze sie sich für qualitative und hochwertige Bildung ein.

Neu nominiert wurde ausserdem der 36-jährige Marc Christen. Er arbeitet als technischer Verkaufsberater in einem Nidwaldner Holzbetrieb, ist seit zehn Jahren im Vorstand der SVP Stans und seit sechs Jahren deren Präsident. Seit Juli 2020 ist er zusätzlich Mitglied der Einbürgerungskommission der Gemeinde Stans. Wichtig seien ihm vor allem die Sicherung von Arbeits- und Lehrplätzen und die Bürokratie-Entlastung von Betrieben.

Der Kandidat Peter Waser ist 49 Jahre alt, Landwirt und Vorstandsmitglied des Obstbauvereins. Er wolle sich für eine produktive und hochwertige Landwirtschaft einsetzen.

Gründungsmitglied der Jugendpolitik Nidwalden will in den Landrat

Fabian Laubacher ist Mitglied der Schulkommission der Gemeinde Stans und im Vorstand der SVP Stans – nun will auch er an den kommenden Landratswahlen antreten. Der 50-jährige Maschinen- und Wirtschaftsingenieur will mit Hilfe von Bildung fordern und fördern, dass Jugendliche für die Zukunft fit gemacht werden.

Mit Christoph Räss tritt ein weiteres Vorstandsmitglied der SVP Stans an. Er ist ausserdem Mitglied des Kantonalvorstands der SVP Nidwalden und Gründungsmitglied der Jugendpolitik Nidwalden. Der 24-jährige Berufsbildner wolle sich für Freiheit und Sicherheit der Nidwaldner Bevölkerung einsetzen. (mah)