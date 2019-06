Mitten in die freie Natur Christian Hug schreit in seinem «Ich meinti» unter anderem über Negativintelligenz. Christian Hug

Jetzt ist ja wieder Wandersaison. Drum war ich letzthin wandern: mit dem Älplerseil von Untertrübsee zum Hintertrübsee hoch und hü auf den Wanderpfad Richtung Vordertrübsee. Die Kuhglocken bimmelten, weit unten auf der Alpstrasse mühten sich Biker ab, Munggen wetzten über die Wiesen, es war schön. Bis ich den ersten Zigarettenstummel neben dem Wanderpfad liegen sah. Und dann den zweiten, den dritten und ... im Ganzen hab ich etwa zehn Stummel aufgelesen.

Da war meine Stimmung ziemlich betrübt. Warum tun Raucherinnen und Raucher das? Haben die den Begriff Rauchopfer falsch verstanden? Da fehlt mir echt das Verständnis für so viel Unachtsamkeit. Falls Sie auch nicht verstehen, warum so viele Zeitgenossen ihre Kippen einfach wegschmeissen und jetzt mit mir über diese dummen Raucherinnen und Raucher schimpfen wollen: nicht vorschnell reagieren!

Denn letzthin unternahmen meine Liebste und ich einen kleinen Sonntagsspaziergang zur Unterlauelen, Sie wissen schon, die wunderbare Beiz im Eigental, zu der man vom Parkplatz etwa 20 Minuten hochlaufen muss. Just an diesem Parkplatz verteilten Mitglieder eines Natur- und Wandervereins Natur- und Wanderprospekte und einzelverpackte Traubenzuckertabletten auch an Nichtraucher – und schon fünf Meter nach der Verteilstelle lagen die ersten Traubenzuckerverpackungen im Gras. Bis zur Unterlauelen haben wir etwa 20 solche Plastikfolien eingesammelt (und sieben Prospekte und fünf Kippen). Das hat mit Naturfreund und Naturfreundin rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Ich weiss nicht, wie man «raus in die Natur» gehen und sich «erholen» kann, wenn man gleichzeitig seinen Müll einfach in genau diese Natur rausschmeisst. Ich weiss nur: Das ist nicht lustig!

Aber kommen wir noch mal auf die Raucherinnen und Raucher zurück: An schon fast ausserirdische Negativintelligenz grenzt der oft beobachtete Umstand, dass Raucherinnen und Raucher es schaffen, neben einem Aschenbecher zu stehen und die Kippen just neben dem Aschenbecher auf den Boden zu schmeissen. Oder wenn sie neben einem Aschenbecher sitzend Auto fahren und die Kippe aus dem Fenster entsorgen. Überhaupt scheint mir das Auto ein beliebter Abfallentsorgungsort zu sein. Warum sonst liegen so viele PET-Flaschen und McDonald’s-Verpackungen an den Strassenrändern?

Wir haben also Erklärungsbedarf. Darum meine Bitte an all diejenigen Korrekten, die weder Kippen noch Abfall in die freie Natur entsorgen: Falls Sie jemanden beim Wegwerfen beobachten, dann helfen Sie! Zeigen Sie ihm oder ihr, wie man Abfall aufhebt und im Hosensack bis zur nächsten Mülltonne trägt, wo man den Güsel dann gefahrlos entsorgen kann. Und dass das gar nicht wehtut. Danke für Ihre Mithilfe.