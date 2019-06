Motorradfahrer verletzt sich in Stans nach Kollision mit einem Lieferwagen Am Donnerstag um etwa 13 Uhr hat sich in Stans im Kreisel Kreuzstrasse ein Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Motorrad ereignet. Der Motorradfahrer hat sich dabei leicht verletzt.

(pd/stp) Der Lenker eines Lieferwagens fuhr von Oberdorf her in den Kreisel Kreuzstrasse ein, um auf die Autobahn A2 zu gelangen. Dabei kam es mit dem bereits im Kreisverkehrsplatz fahrenden und vortrittsberechtigten Motorradfahrer zu einer Kollision. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich dabei am Knie. Er wurde mit dem aufgebotenen Rettungsdienst in ein Spital überführt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.