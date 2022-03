«Muisiglanzgmeind» in Wolfenschiessen Zehn Bands sind bereits angekündigt – zehn weitere folgen schon bald Die gute Nachricht für Open-Air-Fans: Die «Muisiglanzgmeind» findet statt, vom 7. bis 9. Juli in Wolfenschiessen. Der Ticketvorverkauf ist bereits eröffnet.

Jetzt steht der «Muisiglanzgmeind» endlich nichts mehr im Weg: Zweimal musste das dreitägige Open Air in Wolfenschiessen coronabedingt verschoben werden, nun sind der 7., 8. und 9. Juli als Spieldaten festgelegt, der Ticketvorverkauf ist eröffnet. Drei Tage lang steigt nun also das grosse Musikfest, das eine Crew junger Macherinnen und Macher vor sechs Jahren vorzubereiten begann: 20 Bands aus dem In- und Ausland werden ein stilistisch breites Livespektrum anbieten, und rund um das Festival wird alles da sein, was dazugehört: eine 24-Stunden-Bar, Merchandising- und Foodstände, ein Zeltplatz «und natürlich eine Kaffeestube, wie es sich für Nidwalden gehört», ergänzt der Medienverantwortliche Flavio Odermatt mit einem Schmunzeln.

«Muisiglanzgmeind» in Nidwalden beim Open-Air-Konzert 2007: Mit dem Revival soll es nun definitiv in diesem Jahr klappen. Bild: PD (Grafenort)

Überhaupt ist die Ausrichtung der «Muisiglanzgmeind» auf das einheimische Gewerbe bemerkenswert. So werden ausschliesslich Nidwaldner Produzenten mit ihren Foodständen präsent sein, es werden auch einige Nidwaldner Bands auftreten, der Personentransport ist mit der Zentralbahn und dem Postauto abgesprochen. Letzteres ist wichtig, denn einerseits möchten die Veranstalter so wenig Autoverkehr wie möglich verursachen und empfehlen zur Anreise den Zug. Anderseits sind die letzten Konzerte des Tages so geplant, dass man danach noch bequem mit dem letzten Zug bis nach Luzern kommt. Das Festival ist auf insgesamt 11’000 Besucherinnen und Besucher ausgerichtet. Da wird die Zentralbahn noch den einen und anderen Extrawaggon anhängen müssen.

Bemerkenswert: Entgegen der Open-Air-Tradition wird es an der «Muisiglanzgmeind» keine VIP-Zone geben. «Alles ist für alle», sagt Flavio Odermatt, «wir machen da keinen Unterschied.»

Von und für Nidwalden

Die letzten beiden Jahre waren für die Organisatoren der «Muisiglanzgmeind» anstrengend: zuerst die Organisation der ursprünglich geplanten Ausführung von 2020, dann die Absagen an die Bands und Lieferanten mit anschliessenden Neuverhandlungen für 2021 – und dasselbe in Grün für die definitive Ausgabe 2022. Von den ursprünglich gebuchten Bands sind am Ende sieben übrig, die jetzt tatsächlich dabei sind. Die anderen 13 mussten neu zusammengestellt und gebucht werden.

Flavio Odermatt, OK-Mitglied des Nidwaldner Open Airs «Muisiglanzgmeind». Bild: PD

Zehn auftretende Bands haben die Veranstalter bis dato bekanntgegeben, darunter Kapelle Petra, Delinquent Habits und Laurence Jones aus dem internationalen Bereich, während nationale Bands wie Jack Slamer, The Hydden und The Wise Fools für eine ordentliche Portion Stromgitarren sorgen. «In den nächsten Tagen und Wochen werden wir die weiteren zehn Bands bekanntgeben können», sagt Flavio Odermatt. «Die Verhandlungen laufen sehr gut oder stehen gar kurz vor dem Abschluss.» Namen will er keine nennen, aber er verspricht einige «recht grosse Namen».

Zur Planung gehörte auch die Terminabstimmung mit der zweijährlich stattfindenden «Teffly-Rally» in Ennetmoos und dem einmaligen Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ennetbürgen. Flavio Odermatt: «Auch diese Grossveranstaltungen mussten ihre Termine verschieben, es macht ja keinen Sinn, wenn die alle fast gleichzeitig stattfinden.»

Wie weiter im «Niederderfli»?

Alles im Butter also. Bleibt die Frage: Was wird aus dem «Niederderfli»? Zur Erinnerung: Es waren die «Muisiglanzgmeind»-Organisatoren, die letzten Sommer während dreieinhalb Monaten immer wieder Veranstaltungen in Stans durchgeführt haben und so mehr oder weniger den Ausgeh-Coronasommer retteten. Flavio Odermatt: «Erst bringen wir die ‹Muisiglanzgmeind› über die Bühne. Aber die Idee, die ‹Niederderfli›-Reihe alternierend mit der ‹Muisiglanzgmeind› weiterzuführen, wird im Verein diskutiert. Wenn das ‹Niederderfli› nächstes Jahr wieder stattfinden sollte, dann sicher nicht mehr während dreieinhalb Monaten.»