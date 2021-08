Musik So schön klingen menschliche Beziehungen Der Stanser Musiker Ajay Mathur hat einen neuen Titel veröffentlicht - der Song hat nicht nur wegen der eingängigen Melodie Hitpotenzial.

Ajay Mathur in seiner Lounge mit Studio. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 14. Februar 2018)

In seinem neuen, kraftvollen und eingängig-poppigen Song «I Need You Now» thematisiert Ajay Mathur die Verbundenheit und die Positivität der zwischenmenschlichen Beziehungen. «Gerade die jüngste Zeit hat uns gezeigt, wie sehr wir menschliche Verbundenheit und Nähe brauchen», sagt der in Stans ansässige Mathur. Dass wir uns verletzlich oder einsam fühlten, sei nicht immer leicht. «Aber die Belohnung kann grossartig sein. In ‹I Need You Now› geht es darum, über unseren Schatten zu springen und es laut auszusprechen. Ich brauche Dich. Jetzt!»

Während der Pandemie hat Ajay Mathur mit Künstlern aus verschiedenen Kulturkreisen zusammengearbeitet. Daraus entstanden ist mit «I need you now» ein «Feel-Good-Song», voller Melodie, Groove und positiver Stimmung. Darin vermischt Ajay auch seine Rockmusik-Welt mit den indischen Klängen des Sitar Meisters Kalyanjit. Und siehe da, es passt bestens zu den treibenden Gitarren und ansteckenden Harmoniegesängen.

Ajay Mathur ist ein Grammy-nominierter Singer-Songwriter, dessen letztes Album «Little Boat» 2018 von der Deutschen Popstiftung zum besten englischsprachigen Album des Jahres gekürt wurde.