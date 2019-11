Jodel-Studentin von Nadja Räss grüsst die Stanser Jodlerbuebe Auch dieses Jahr haben die Stanser Jodlerbuebe für ihren Konzertabend eine besondere Gastformation eingeladen.

Dayana Pfammatter ist Dirigentin des Jodlerklubs Safran und tritt als Gast am Jahreskonzert der Stanser Jodlerbuebe auf. (Bild: PD)

(pd) Für eine Spezialeinlage sorgen die Silvesterchläuse aus dem Appenzellerland. Die Chlausen «Schuppel» aus Bühler AR bringen ihre urtümlichen Klänge in die Innerschweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Aus dem Wallis reist der Jodlerklub Safran an, benannt nach der kostbaren Krokusblüte, die in der Heimatgemeinde des Vereins, dem Bergdorf Mund, angepflanzt wird. Als weiterer Gast tritt das Jodlerquartett Bärgzona 4 auf, das ebenfalls aus dem Wallis stammt. Zu dieser jungen Gruppierung gehört Dayana Pfammatter. Die erst 27-jährige Vorjodlerin ist auch Dirigentin des Jodlerklubs Safran und studiert Jodelgesang in Luzern bei Nadja Räss.

Die Stanser Jodlerbuebe singen neben ihren traditionellen Naturjodel drei neu einstudierte Lieder. Speziell wird der Abend für Theo Odermatt: Nach 53 Jahren feiert er gemeinsam mit seinen Kollegen sein letztes Konzert als Aktivmitglied. Umrahmt wird der Abend vom Ländlertrio Zingelgruess aus Ennetmoos. Durch das Programm führen mit Stefanie Zimmermann und Tamara Businger zwei Kinder aus Jodlerbuebe-Familien.