Musikvermittlung an Schulen Das Luzerner Sinfonieorchester besuchte die Schule Dallenwil Diese Woche luden Profimusiker aus Luzern und die Musikschule Dallenwil auf dem Schulhausplatz zu Pausenkonzerten.

Das Luzerner Sinfonieorchester LSO legt nebst der Konzerttätigkeit seit über zehn Jahren grossen Wert auf die Musikvermittlung, speziell für Kinder und Jugendliche. 2014 begann der Musikwagen, eine fahrbare Konzertbühne, seine Reise durch die Zentralschweiz, und dieses Schuljahr finden zum ersten Mal Pausenkonzerte statt.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler hören sich das Pausenkonzert an. Bild: Rafael Schneuwly (Dallenwil, 5. Mai 2022)

Silke Lisko, die Leiterin der Musikschule Dallenwil, begrüsst die Schüler und die Lehrerschaft. Bild: Rafael Schneuwly (Dallenwil, 5. Mai 2022)

Silke Lisko, die Leiterin der Musikschule Dallenwil, schaut zufrieden zurück: «Die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Musikvermittlung beim LSO war sehr konstruktiv. Gemeinsam haben wir ein massgeschneidertes Angebot für Dallenwil entwickelt.» Am Montag spielte ein Posaunen-Duo aus Luzern, am Dienstag traten zwei Profimusiker mit dem Lauteninstrument Theorbe und der Violine auf. Am Mittwoch waren die Dallenwiler Querflötenschülerinnen mit ihrer Lehrerin Jolanda Poredos an der Reihe. Silke Lisko spricht mit Begeisterung vom anschliessenden Schulhauskonzert mit der Oboistin Andrea Bischoff, denn es habe in der Aula eine Atmosphäre wie bei einem Rockkonzert geherrscht. Den Abschluss der Pausenkonzerte bestritt am Freitag der Chor der Musikschule mit seiner Dirigentin Alessandra Murer.

Waldhorn und Schwyzerörgeli im Zusammenspiel

Das interessanteste Experiment fand am Donnerstag statt. Bildeten vorher und nachher Schüler und professionelle Musikerinnen in sich geschlossene Gruppen, spielte an diesem Morgen die Schwyzerörgeli-Gruppe der Musikschule mit dem Berufshornisten Elia Bolliger zusammen.

Das Schwyzerörgeli-Ensemble der Musikschule Dallenwil spielt mit dem Hornisten Elia Bolliger auf dem Musikwagen volkstümliche Musik. Bild: Rafael Schneuwly (Dallenwil, 5. Mai 2022)

Ursi Tschümperlin, der Leiterin des Ensembles, gefällt die ungewohnte Formation: «Auch bei Volksmusik bilden Waldhorn und Schwyzerörgeli eine coole Kombination. Zudem lernen die Kinder, dass man mit unterschiedlichen Instrumenten gemeinsam spielen kann.» Für Elia Bolliger passen Waldhorn und Schwyzerörgeli ebenfalls perfekt zusammen. Er hofft, dass die Pausenkonzerte weitergeführt werden, denn es sei wichtig, die Jugendlichen auf eine lockere Art anzusprechen. Eine erste Begegnung im KKL wäre mit mehr Überwindung verbunden.