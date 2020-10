Nach Felssturz: Teile des Felsenweges am Bürgenstock gesperrt Ein Felsabbruch beschädigte am vergangenen Freitag Teile des Felsenweges. Vollständig begehbar ist der beliebte Wanderweg vermutlich erst wieder im Frühjahr.

(pjm) Am Freitag kam es am Bürgenstock zu einem Felsabbruch. Die Stiftung Felsenweg teilte am Dienstag mit, dass das Teilstück Hammetschwand-Lift bis Känzeli Honegg deshalb gesperrt ist. So hätte der Felsabbruch zur Beschädigung der Schutzeinrichtungen und des talseitigen Wegrandes geführt. Personen kamen dabei keine zu Schaden. Der Hammetschwand-Lift sei weiter in Betrieb.

In den kommenden Tagen soll die Abbruchstelle mithilfe einer Drohne von Geologen inspiziert werden. Die Reparaturarbeiten würden im Rahmen der allgemeinen Unterhaltsarbeiten 2020/2021 vorgenommen werden. Im kommenden Frühling solle der Felsenweg dann wieder auf ganzer Länge begehbar sein.