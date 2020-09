Nachhaltige Projekte in Nidwalden fördern Der Ennetbürger Landrat Alexander Huser (Grüne) begrüsst die Forcierung der Förderung von Gebäudesanierungen.

(mu) In einer Interpellation hatte Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) der Regierung Fragen zu fiskalpolitischen Massnahmen in der Coronakrise gestellt. Für diese gebe es zwei Hebel, hielt er gestern fest; die Steuern und die Staatsausgaben. Während hinter die von der Regierung als fiskalpolitische Massnahme bezeichnete angestrebte Senkung der Unternehmenssteuern ein Fragezeichen zu setzen sei, begrüsse seine Fraktion, wenn nachhaltige kantonale Projekte forciert würden. Dazu gehöre die Förderung von Gebäudesanierungen. Es zeige sich, dass pro Förderfranken zehnmal höhere Investitionen getätigt würden. Zudem werde dabei vor allem das lokale Gewerbe berücksichtigt, so Huser.

Seit der Beratung des Vorstosses habe man zusätzliche Daten zur Verfügung, sagte Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger. So zeige sich, dass die Coronapandemie eine Wirtschaftskrise ausgelöst habe, die ihresgleichen suche. «Mittlerweile wissen wir, dass wir die Talsohle durchschritten haben.» Die Indikatoren zeigten, dass es in eine gute Richtung gehe.

Solange dieses Erholungsszenario vorherrsche, sollte sich der Staat möglicht zurückhalten und sei gut beraten, bei den Erfolgsfaktoren nichts zu verändern. Dazu gehörten in Nidwalden laut Filliger auch «tiefe moderate Steuern».