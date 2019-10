Nachtarbeiten beim Bahnhof Stans An der Buochserstrasse in Stans, im Abschnitt Weidlistrasse bis zum Bahnübergang, werden Sanierungsarbeiten am Belag ausgeführt.

(pd/unp) Im Bereich des Knotens Buochserstrasse/Robert-Durrer-Strasse und im Bereich des Bahnübergangs sind grössere Belagsflicke nötig, die wegen des Verkehrs nicht am Tag ausgeführt werden können. Daher werden in den Nächten von Montag, 28., auf Dienstag, 29. Oktober, und vom Dienstag, 29., auf Mittwoch, 30. Oktober, jeweils von 19 bis 6 Uhr Nachtarbeiten ausgeführt. Die Baufirma werde versuchen, die Einschränkungen und die Lärmbelastungen so gering wie möglich zu halten, heisst es in einem Schreiben des Kantons an die Anwohner. Die Trottoirs sind frei begehbar und die Fussgängerverbindungen bleiben gewährleistet. Die Durchfahrt für den motorisierten Verkehr wird eingeschränkt, mit kurzen Wartezeiten, sichergestellt.