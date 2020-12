Nacktbild-Affäre Verfahren gegen Obbürger Pfarrer eingestellt – Sekretärin zieht Strafanzeige zurück Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat das Verfahren gegen den Obbürger Pfarrer abgeschlossen. Der Pfarrer hat sich an einer Vergleichsverhandlung für den Versand eines Nacktbilds entschuldigt.

Die Kirche in Obbürgen.



Bild: Nadia Schärli (22. September 2020)

Knall auf Fall musste im September der Obbürger Pfarrer demissionieren. Dies, weil er der Pfarreisekretärin ein Penis-Foto geschickt hat. Die Frau, welche mit dem Kirchenratspräsidenten verheiratet ist, meldete den Fall den Vorgesetzten und reichte Anzeige gegen den Pfarrer ein.

Nun wird das Verfahren eingestellt, wie der zuständige Staatsanwalt Alexandre Vonwil gegenüber unserer Zeitung erklärt. An einer Vergleichsverhandlung beim Staatsanwalt entschuldigte sich der Priester vergangene Woche für das Foto bei der Frau und erklärte, dass er ihr das Bild versehentlich geschickt habe. Auch täten ihm all die negativen Gefühle und Folgen leid, welche die Frau deshalb erlitten habe. Diese akzeptierte die Entschuldigung und zog die Strafanzeige zurück.

«Wir haben es in diesem Fall als sinnvoll erachtet, die beiden Parteien zu einer Vergleichsverhandlung vorzuladen. Die Parteien haben diesen Ball dankbar aufgenommen», erläutert Alexandre Vonwil. Der Weg der Aussprache mit Entschuldigung war offenbar der richtige. «Das Gespräch schien ihnen gutzutun. Der Pfarrer und die Sekretärin verliessen das Büro der Staatsanwaltschaft mit einer gewissen Erleichterung.»

Vergleichsverhandlung als gangbarer Weg

Ein Gespräch statt der Fortsetzung des Strafverfahrens: Gemäss Alexandre Vonwil ist dies seit der neuen Strafprozessordnung 2011 in Fällen, in denen es wie im vorliegenden Fall um Delikte der sexuellen Belästigung und der Verbreitung von pornografischem Material an unvorbereitete Personen gehe, möglich.

Hätte die Sekretärin an ihrer Strafanzeige festgehalten, wäre es unter Umständen zu einem langwierigen Verfahren gekommen. Über einen möglichen Ausgang will sich Vonwil nicht äussern. Er hält jedoch fest, dass beide Tatbestände nur dann strafbar sind, wenn ein vorsätzliches Handeln vorliegt.

Gut einen Monat zuvor zog der Priester seine Gegenanzeige an die Sekretärin, den Kirchenratspräsidenten und die Vizepräsidentin zurück. Diese hatte er eingereicht, weil er sich wegen der Anschuldigungen in seiner Ehre verletzt gefühlt hatte.

Der Pfarrer war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Folgt mehr.