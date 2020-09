Nacktfoto: Priester reicht Anzeige gegen Stansstader Kirchenratspräsident und Sekretärin ein Der Priester von Obbürgen, der seiner Sekretärin ein Nacktfoto geschickt hat, hat Anzeige gegen sie und den Kirchenratspräsidenten sowie eine weitere Person erstattet.

Hier in der katholischen Kirche Obbürgen war der Pfarrer seit 2014 tätig. Bild: Pfarrei-Obbuergen.ch

(zfo) Wegen eines Nacktfotos hängt der Haussegen in einer Kirche in Nidwalden schief (wir berichteten). Am späten Sonntagnachmittag hat der Priester, der in Obbürgen tätig war, Anzeige gegen seine Sekretärin und den Kirchenratspräsidenten von Stansstad eingereicht. Dies ist einer Mitteilung zu entnehmen, die der Priester am Sonntagabend verschickt hat.

In der mitgeschickten Strafanzeige sind unter anderem folgende Punkte aufgeführt, weswegen Anzeige erstattet worden sei: Verleumdung, Rufschädigung, Nötigung, Erpressung, Befangenheit, Verdacht auf Urkundenbetrug sowie Verschwörung.

Auch gegen eine weitere Person aus dem Kirchenrat hat der Mann eine Anzeige eingereicht. Als Gründe für die diese Anzeige nennt der Priester «Inkompetenz» und «Befangenheit in allen Punkten».