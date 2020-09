Jubla-Tag 2020: Jungwacht und Blauring Giswil organisieren Orientierungslauf

Die lokalen Scharen laden zum nationalen Jubla-Tag ein. Neben Jubla-typischen Freizeitaktivitäten steht bei Blauring Giswil ein Orientierungslauf auf dem Programm.



Am Samstag, 12. September, findet der nationale Jubla-Tag statt. Rund 200 lokale Gruppen, sogenannte Scharen, zeigen in der ganzen Deutschschweiz auf, wofür sich der Verein Jungwacht Blauring einsetzt: Eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung.



Am nationalen Werbetag von Jungwacht und Blauring machte auch der Blauring Giswil mit. (Symbolbild)

Archivbild OZ

In Obwalden bieten Jungwacht und Blauring Giswil gemeinsam einen Orientierungslauf an. «Bei den verschiedenen Posten stehen sportliche Aktivitäten und Geschicklichkeitsspiele auf dem Programm», so Scharleiterin Lisa Berchtold. Für Interessierte sei keine vorgängige Anmeldung nötig. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Parkplatz des Berufs- und Weiterbildungszentrum Giswil. Jubla Giswil freut sich auf zahlreiches Erscheinen, bei Fragen steht Scharleiterin Lisa Berchtold (Tel. 079 551 95 88) gerne zur Verfügung.



Erlebnis für Gross und Klein

Der Jubla-Tag bietet allen interessierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in die Welt von Jungwacht Blauring einzutauchen. Mit einem individuellen Programm sorgen die lokalen Jubla-Gruppen für einen erlebnisreichen Tag für Gross und Klein. Neben abenteuerlichen Geländespielen, Natur entdecken und gemeinsam singen stehen weitere Jubla-typische Aktivitäten auf dem Programm. Freizeitspass ist garantiert.



Die Scharen wenden zum Schutz aller Teilnehmenden ein Schutzkonzept für öffentliche Veranstaltungen an. Es ermöglicht ihnen vielfältige Programme anzubieten, die zugleich sicher und voller Lebensfreu(n)de sind, wie es in einer Medienmitteilung der Jubla Schweiz heisst.