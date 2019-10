SVP-Mann Peter Keller verteidigt Nidwaldner Nationalratssitz

Die Nidwaldner Delegation in Bern ist wieder vollständig: Nach der stillen Wahl von Ständerat Hans Wicki (FDP) hat das Volk am Sonntag Peter Keller in den Nationalrat gewählt. Herausforderer Alois Bissig holte gut ein Drittel der Stimmen.