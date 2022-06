Naturalsport Urschweizer machen eine tolle Figur bei den Natural Bodybuilding- und Fitness Weltmeisterschaften In Florenz waren Peter Wälti und Urs Zumstein in ihren Kategorien bei den Bodybuilding-Weltmeisterschaften ganz vorne dabei.

Urs Zumstein in Florenz. Bild: PD

Bei den Weltmeisterschaften im Natural Bodybuilding und Fitness von der INBA (International Natural Bodybuilding Association, der Weltverband vom Naturalsport) am vergangenen Wochenende in Florenz waren zwei Athleten aus unserer Region sehr erfolgreich mit dabei.

Zwei Vizeweltmeistertitel für die Urschweiz

In der Kategorie Mens Physique belegte der in Hergiswil wohnhafte Giswiler Peter Wälti (38) ganz knapp hinter Bobby Fotheringham aus Grossbritannien und vor Adis Jakic aus Kroatien den tollen zweiten Platz. Der Vizeweltmeister freut sich über seinen Erfolg:

«Das ist ein sehr gutes Ergebnis, zum Glück habe ich an meinem Posing gearbeitet. Ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen.»

In der Kategorie Mens Bodybuilding belegte der Sarner Urs Zumstein (45), der in Ennetbürgen wohnt, hinter Jens Badrun, Deutschland, und vor Massimo Bedetti, Italien, den zweiten Rang. «Ich bin sehr zufrieden, ich konnte alles zeigen und es passte einfach», freut sich der frischgebackene Vizeweltmeister.

Ernährung, Posing und Kür sind wichtig

In der noch relativ jungen Sportart gelten harte Vorschriften in Sachen Doping. Die Vizeweltmeistertitel sind denn auch die verdiente Belohnung für Wälti und Zumstein, die schon jahrelang sehr gezielt trainieren. Auch die Ernährung ist sehr wichtig. «Nur so kann das Maximum aus den individuellen genetischen Voraussetzungen geholt werden. Nicht umsonst gilt der Slogan ‹Natural Sport is a lifestyle›», erklärt Urs Zumstein. Auf internationalem Niveau sei es zudem entscheidend, dass man sich gut präsentiere auf der Bühne. Zumstein sagt:

«Ohne ein gutes Posing und eine einstudierte Kür hat man keine Chance. Ebenso braucht es viel Muskeln.»