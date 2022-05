Neophyten Nidwaldner Bevölkerung ist aufgerufen, gebietsfremde Pflanzen zu entsorgen Sie verdrängen einheimische Pflanzenarten, deshalb sollen die sogenannten Neophyten im Kehricht entsorgt werden. In Nidwalden gibt es dafür speziell einen Sack, der kostenlos bezogen werden kann.

Der Sommerflieder ist eine der gebietsfremden Pflanzen, die einheimische Pflanzenarten bedrohen. Bild: PD

Rund ein Dutzend gebietsfremde Pflanzen, sogenannte invasive Neophyten, verdrängen in Nidwalden einheimische Pflanzen. Dies, weil sie in den meisten Fällen dominanter sind. Darüber hinaus sind sie teilweise giftig und können beim Verzehr für Tier und Mensch schädlich sein. Zusammen mit dem Kehrichtverwertungsverband Nidwalden hat die kantonale Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz die Kampagne «Neophyten – nicht in unseren Gärten» lanciert. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird die Bevölkerung dazu ermuntert, exotische Pflanzen wie das Einjährige Berufskraut, das Schmalblättrige Greiskraut oder Amerikanische Goldruten mitsamt den Wurzeln auszureissen und zu entsorgen. «Bei der Neophytenbekämpfung fällt Pflanzenmaterial an, welches weder kompostiert noch liegengelassen werden darf, da sonst die Gefahr der Verbreitung zu gross ist», betont die Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz in ihrer Mitteilung.

Die 60-Liter-Säcke können auf sämtlichen Nidwaldner Gemeindeverwaltungen bezogen werden. Bild: PD

Die Pflanzen können in dafür vorgesehene 60-Liter-Säcke entsorgt werden, die ab sofort kostenlos auf allen elf Nidwaldner Gemeindeverwaltungen bezogen und am Sammeltag gut verschlossen der Kehrichtabfuhr mitgegeben werden. «Es wird bei der Bekämpfung von Neophyten schon viel geleistet von Unterhaltsdiensten, Landwirtinnen und Landwirten, Liegenschafts- und Gartenbesitzerinnen und -besitzern. Mit unserer Kampagne wollen wir aber zusätzlich für das Thema sensibilisieren, welches auf das Gleichgewicht unserer heimischen Flora einen grossen Einfluss hat», hält Projektleiterin Ingrid Schär von der Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz in der Mitteilung fest. Beim Ersatz für ausgerissene Neophyten sollen einheimische Pflanzen wie Holunder, Stechpalme oder Johanniskraut berücksichtigt werden. (inf)