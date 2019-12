Neue Abschlüsse in der Pflege 10 Frauen und Männer haben den Lehrgang Pflegehelfer/-in des SRK Unterwalden erfolgreich abgeschlossen.

Sie haben den einjährigen Lehrgang als Pflegehelfer/-in SRK kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Bild: PD

Acht neue Pflegerinnen und zwei neue Pflegehelfer haben ihren Lehrgang beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Unterwalden erfolgreich abgeschlossen, wie die Organisation mitteilt. Der Lehrgang begann am 15. Januar 2019 und umfasste 20 Schultage verteilt auf ein halbes Jahr, sowie einen 15-tägigen Praxiseinsatz in einer Pflegeinstitution. Nach Abschluss ihrer Ausbildung freuen sich die zehn Teilnehmer, ihr neues Wissen im Praxisalltag umsetzen zu können.

«Der Lehrgang bietet eine einzigartige Möglichkeit, sich ein Grundwissen in pflegerischen und betreuerischen Themen anzueignen», erläutert Hedi Wallimann, Leiterin Bildung beim SRK Kantonalverband Unterwalden, in der Mitteilung.

Nach kurzer Lernzeit in der Pflege Fuss gefasst

«Ich kann jetzt meinen Traumberuf ausüben», meinte Cornelia Scheuber am Abschlussabend ganz begeistert: Die 54-jährige Kursteilnehmerin wurde nach dem Praxiseinsatz im Alterswohnheim Hungacher angestellt. Auch andere Absolventinnen und Absolventen haben bereits eine Anstellung in der Pflege erhalten. «Es ist erfreulich, dass es funktioniert, nach doch relativ kurzer Lernzeit in der Pflege Fuss zu fassen», so Wallimann. Ein Dankeschön richtete sie an die Kursleiterinnen Claudia Schrempf, Erika Spichtig und Anne-Marie Koller.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sind: Dejvid Ajtarski (Alpnach Dorf), Olga Barmettler (Buochs), Ana Sofia Costa Seabra (Kerns), Markus Hug (Sachseln), Melanie Marbacher (Dallenwil), Sabrina Medici (Ennetbürgen), Cornelia Scheuber (Buochs), Mimoza Sokolaj (Stans) und Monika von Matt (Stans).