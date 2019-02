Interview Neue CD von Franz Arnold gleich auf Platz 2 der Hitparade: Wie fühlt sich der Super-Einstieg an? Der charismatische Nidwaldner Sänger Franz Arnold und sein «Wiudä Bärg» mischen die Hitparade gleich in der ersten Woche nach Erscheinung ihrer neuen CD «Rebäll» mächtig auf. Oliver Mattmann

Franz Arnold bei einem Konzert im Theater Uri in Altdorf. (Bild: Urs Hanhart,

1. November 2018)

Franz Arnold, Ihre dritte CD ist sogleich als Nummer 2 der Hitparade eingestiegen. Wie fühlt sich das an?

Ganz ehrlich: Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt in den Charts erscheinen. Die CD-Vorbestellungen auch über einen Medienpartner liefen derart heiss. Diese werden nicht für die Hitparade gewertet. Deshalb ist die Überraschung nun umso schöner, auch wenn die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mir nicht sonderlich viel daraus mache. Dennoch empfinde ich es als Ehre und auch als Genugtuung für die Band, die viel ins neue Album gesteckt hat.

Ist das eine Bestätigung, dass Sie mit Ihrer Musik immer noch die Herzen der Zuhörer erreichen?

Genau. Das ist der schönste Lohn für mich und uns alle. Klar, die Charts sind Richtwerte, aber am Ende über 10'000 CDs zu verkaufen, was uns schon zweimal gelungen ist, ist eine Riesensache. Ich habe zu Hause keine goldene Schallplatte hängen und doch ist es eine Trophäe, auf die wir stolz sind. Jetzt gleich auf Platz 2 einzusteigen bestätigt auch, dass wir in der Vergangenheit nicht nur Glück hatten und viele unsere Musik tatsächlich mögen und nicht bloss neugierig darauf sind.

Dann können Sie verschmerzen, dass Ihnen die Backstreet Boys (vorerst) den 1. Platz weggeschnappt haben?

Selbstverständlich. Meine Frau ist vor Freude fast ausgeflippt, als sie von Platz 2 hörte. Sie hat ebenfalls hart am neuen Album mitgearbeitet. Sie so glücklich zu sehen, ist für mich das Grösste. Auch im Band-eigenen Chat ging es drunter und drüber. Wir werden ganz sicher bei einer nächsten Gelegenheit das Glas erheben und sagen: «Der ist für die Charts!»

Sie haben die Tournee Ende 2018 quasi vorgeholt. Aber eine CD-Taufe dürfen die Fans schon noch erwarten?

Ja, wir lassen sie nicht ganz im Stich (lacht). Am 17. und 18. März sind im Senkel Stans zwei Konzertabende geplant.