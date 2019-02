Neuer Finanzchef am Kantonsspital Nidwalden André Baumeler ist als neues Mitglied der Spitalleitung Kantonsspital Nidwalden als Leitung Finanzen und Controlling gewählt worden.

André Baumeler. (Bild: PD)

(pd/rub) André Baumeler verfügt laut einer Mitteilung des Spitals über langjährige und fundierte Berufserfahrung im Finanzbereich und bringt auch hohe Fach- und Sozialkompetenzen mit. Als Experte in Rechnungslegung und Controlling sowie Betriebswirtschafter FH bringt er die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen für die anspruchsvolle Position mit. Er wird seine neue Stelle im Kantonsspital Nidwalden (KSNW) am 6. Mai 2019 antreten. André Baumeler ist 41jährig, verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Alpnachstad.

Der jetzige Stelleninhaber Ruben Meyer verlässt das KSNW nach über achtjähriger Tätigkeit, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Spitalrat und die Spitalleitung bedauern seinen Weggang ausserordentlich und danken Ruben Meyer für seine grossen Leistungen.