Neuer Gastgeber im Hotel Villa Honegg Auf den 29. Juli wird Marcel Hinderer neuer Gastgeber des Ennetbürger 5-Sterne-Superior-Boutique-Hotels.

Marcel Hinderer ist neuer Direktor der «Villa Honegg».Bild: PD

(pd/mu) Hinderer sei ein erfahrener Gastgeber, schreibt das Hotel in einer Mitteilung. Als Absolvent der Schweizer Hotelfachschule Les Roches habe er seine langjährige Karriere und seine grosse Erfahrung unter anderem in Führungspositionen in der Schweiz, bei internationalen Hotelgruppen wie den weltweit tätigen Marriott Hotels und Wanda Hotels aufgebaut.

Der jetzige Gastgeber Sebastian Klink hat sich entschieden, die Villa Honegg zu verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden. Den Direktorenposten hat er im Februar 2018 übernommen. Insgesamt war Klink während sechs Jahren in verschiedenen Kaderfunktionen in der «Villa Honegg» tätig.