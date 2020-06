Neuer Kommandant übernimmt das Ausbildungszentrum Swissint Am Mittwoch fand die Kommandoübergabe auf dem Waffenplatz Wil bei Stans statt. Ab dem 1. Juli ist Oberst Robert Tischhauser der neue Kommandant.

Oberst im Generalstab Hubert Bittel übergab das Kommando des Ausbildungszentrums an Oberst Robert Tischhauser. Quelle: PD

(sok) Der bisherige Kommandant des Ausbildungszentrums Swissint, Oberst im Generalstab Hubert Bittel, wurde per 1. Juli zum zugeteilten Stabsoffizier des Kommandanten des Lehrverbandes Fliegerabwehr 33 ernannt.

Am Mittwoch fand am Nachmittag in einer Zeremonie die Kommandoübergabe statt. Neuer Kommandant wird per 1. Juli Oberst Robert Tischhauser, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst. Mit der neuen Aufgabe wurde er ebenfalls zum Kommandanten des Waffenplatzes ernannt. In dieser Funktion ist er Ansprechpartner für die lokale Bevölkerung sowie die Politikerinnen und Politiker im Kanton Nidwalden. Durch seine militärischen Erfahrungen im In- und Ausland verfüge er über das erforderliche Wissen, um das Ausbildungszentrum ganzheitlich zu führen. Der 57-jährige Oberst Tischhauser lebt seit fast 20 Jahren in Ennetbürgen.