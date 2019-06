Neuer Leiter und Stellvertreter für NKB in Buochs

Claudio Schneeberger (links) wid neuer Leiter der NKB-Geschäftsstelle Buochs, Marco Röthlisberger wird neuer Stellvertreter. (Bild: PD)

(pd/mvr) Auf 1. Juli übernimmt Claudio Schneeberger neu die Leitung der Geschäftsstelle Buochs der Nidwaldner Kantonalbank (NKB). Er ist seit 2012 bei der Kantonalbank tätig und war knapp zwei Jahre Stellvertreter des bisherigen Leiters Sandro Tresch, der die Bank Mitte Juli verlässt und sich beruflich neu orientiert, wie die Kantonalbank meldet. Unter dessen Leitung habe sich die Bank positiv entwickelt.

Schneeberger ist diplomierter Bankwirtschafter HF. Er hat die ersten fünf Jahre als Berater Private Kunden in den Geschäftsstellen Hergiswil und Stans gearbeitet, bevor 2017 nach Buochs wechselte.

Im Zuge des Funktionswechsels von Schneeberger wird Marco Röthlisberger (Bild unten) neuer Stellvertreter. Er tritt als Berater Private Kunden in die Dienste der Kantonalbank ein. Der gebürtige Buochser und diplomierte Bankwirtschafter HF arbeitete nach seiner Banklehre während neun Jahren als Kundenberater bei diversen Bankinstituten in der Zentralschweiz. Er tritt die Stelle am 1. August an.