Neuer Schulleiter für Dallenwil Der Gemeinderat Dallenwil hat Yves Obrist als neuen Schulleiter gewählt.

Yves Obrist. (Bild: PD)

(pd/mvr) Der 43-Jährige ist seit zweieinhalb Jahren Mitglied der Schulkommission. So habe er «einen guten Einblick in die Organisation der Schule erhalten», schreibt der Gemeinderat. Obrist arbeitete bei den Pilatus Flugzeugwerken als stellvertretender Teamleiter. Er nimmt im März die Weiterbildung zum Schulleiter in Angriff und startet seine neue Tätigkeit am 1. Juni.