Nextbike-Netz in Nidwalden wird ausgebaut Der Veloverleih Nextbike vergrössert sein Netz im Kanton Nidwalden. In Ennetbürgen, Buochs und Beckenried gibt es ab dem 18. Mai zehn neue Mietstationen, an denen Nextbike-Velos ausgeliehen und zurückgegeben werden können.

Ab Samstag gibt es sie in weiteren Nidwaldner Gemeinden: Velos von Nextbike. (Bild: Matthias Piazza)

(pd/mst) Anders als etwa in Stans oder Hergiswil waren bei der Erweiterung nicht die Gemeinden die Initianten, sondern die Tourismusverantwortlichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Benutzer können die Velos vom Starttag bis zum 4. Juni, also auch während der Gewerbeausstellung Iheimisch, gratis ausleihen. Anschliessend stehen die Velos an den zehn Stationen zu den gewohnten Tarifen allen Nutzern zur Verfügung.