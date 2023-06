Nid-/Obwalden Auch im zu Ende gehenden Winter kommt es zu Verkehrsspitzen im Engelbergertal – Verkehrsmonitoring wird weitergeführt Die festgelegte Schmerzgrenze wurde nur vereinzelt überschritten. Das dürfte aber weniger an den Massnahmen gelegen haben.

Exklusiv für Abonnenten

Gäste sollen animiert werden, mit dem Zug nach Engelberg zu reisen. Bild: «Obwaldner Zeitung»

Kilometerlange Blechlawinen im Engelbergertal: Solche Bilder boten sich in den vergangenen Jahren regelmässig, vor allem am Ende eines schönen Winterwochenendes, wenn die Wintersportler aus Engelberg auf dem Heimweg waren. Die Kantone Ob- und Nidwalden packten das Verkehrsproblem gemeinsam an, zusammen mit Engelberg, Wolfenschiessen, Dallenwil, Oberdorf, diversen Partnern aus dem Tourismus und Eigentümern grösserer öffentlich zugänglicher Parkplatzanlagen in Engelberg.

Das Angebot im öffentlichen Verkehr wurde auf diese Wintersaison verstärkt. So wurden für unter 25-jährige Gäste zu gewissen Zeiten Nachmittags-Skipässe inklusive An- und Rückreise im ÖV ab 35 Franken lanciert. Dazu kamen vorab in Engelberg Gäste-Informationen zur Verkehrslage und zu attraktiven Alternativen für An- und Abreise mit dem öffentlichen Verkehr.

Um die Wirkung der Massnahmen zu überprüfen, wurde ein entsprechendes Monitoring vereinbart. In Nidwalden wurde dafür eine Verkehrsüberwachung mit der täglichen Zählung der Fahrzeuge und Berechnung der Reisezeiten für den Zeitraum von Dezember 2022 bis Februar 2023 veranlasst.

Kreisel in Dallenwil und bei Büren halfen

Nun liegen die Zahlen dieses Monitorings vor. Demnach wurden die festgelegten Schwellenwerte, was die Zahl der Fahrzeuge und die Reisezeit betrifft, in der ersten Saisonhälfte von Anfang Dezember vergangenen Jahres bis Anfang Januar 2023 vereinzelt leicht überschritten, jedoch nie gleichzeitig.

Als Schwellenwerte gelten unter der Woche 700 und an Wochenenden und Feiertagen 900 Fahrzeuge pro Stunde zwischen Engelberg und dem Kreuzstrasse-Kreisel in Stans sowie eine Reisezeit von 25 Minuten. Sogar am Skisprung-Weltcup-Wochenende in Engelberg betrug die Reisezeit mit dem Auto auf diesem Abschnitt nie mehr als 29 Minuten.

Von Mitte Januar bis Ende Februar kam es ebenfalls nur vereinzelt zu Überschreitungen der Schwellenwerte. So führte ein Selbstunfall am 21. Januar zu Reisezeiten bis zu 45 Minuten. An den beiden Sonntagen vom 29. Januar und 12. Februar war ein sehr hohes Verkehrsaufkommen von Engelberg herkommend zu verzeichnen.

Trotzdem führte dies nicht zu einem starken Anstieg der Reisezeiten. Diese lagen bei maximal 4 Minuten über dem Schwellwert. Dies führen die Verkehrsplaner in erster Linie auf eine bessere Verkehrsabwicklung bei den beiden Kreiseln in Dallenwil und Büren zurück.

Projektgruppe will Entwicklung im Auge behalten

Die Nidwaldner Baudirektorin Therese Rotzer spricht von einem «ziemlich ruhigen Winter. Trotz vereinzelt viel Verkehr gab’s weniger Stau». Allerdings dürfte dies wohl vor allem auch darauf zurückzuführen zu sein, dass im Vergleich zum Vorjahr insgesamt weniger Verkehr von und nach Engelberg unterwegs war. «Die Schnee- und Wetterverhältnisse haben diesen Winter zu einem Rückgang des Tagestourismus geführt.»

«Meines Erachtens wirkten die Massnahmen wie attraktivere ÖV-Angebote oder Informationen zum Verkehr noch nicht im angestrebten Mass. Es kam immer noch zu Spitzen während der Hauptverkehrszeiten, aber erfreulicherweise nicht zu vielen Rückstaus.»

Man werde die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten. «Nach einer Saison kann noch kein verlässliches Fazit gezogen werden, den Massnahmen muss Zeit gegeben werden, sich zu etablieren.» Daher werde das Verkehrsmonitoring im nächsten Winterhalbjahr weitergeführt, um zusätzliche Daten für weitere Entscheide zu erhalten.

Auch Kanton Obwalden führte ein Monitoring

Nach dieser Wintersaison in Engelberg findet die nächste Sitzung der Projektsteuerung mit den Kantonen Obwalden und Nidwalden sowie den Gemeinden und den weiteren Partnern statt, um das weitere Vorgehen zu diskutieren. Dabei werden auch die von Obwalden geführten Monitorings in die Beurteilung einfliessen.

Bereits vor dieser Wintersaison sind weitere Massnahmen für den Winter 2023/24 angedacht worden wie etwa die Schaffung eines einheitlichen Parkreglements in Engelberg oder zusätzliche Verstärkungskurse der Zentralbahn an stark frequentierten Tagen. «Es ist wichtig, dass wir uns innerhalb der Projektsteuerung weiterhin gut koordinieren und die Massnahmen wirkungsvoll aufeinander abstimmen. Dann bin ich überzeugt, dass sich die Schwellenwerte mittelfristig auch an guten Tagen einhalten lassen und Verkehrsspitzen gebrochen werden können», gibt sich Therese Rotzer optimistisch.