Nid-/Obwalden Berufslehre: Nidwaldner Präsident des Gewerbeverbandes warnt vor übereilten Entscheiden Neu sollen Firmen ihre Lehrstellen eineinhalb Jahre vor Lehrbeginn publizieren dürfen. Dahinter steht auch Andrea Egli von der Berufsberatung Obwalden. Doch der Entscheid ist umstritten.

Betriebe publizieren auf der staatlichen Lehrstellenplattform (Lena) ihre Lehrstellen höchsten ein Jahr im Voraus. Zu spät, findet die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK). Geht es nach ihr, sollen sich die Schüler bereits in der zweiten Oberstufe um eine Lehrstelle kümmern statt wie bisher in der dritten. Darum hat sie beschlossen, dass die Lehrstellen vier Monate früher auf Lena veröffentlicht werden, wie Radio SRF am Donnerstag berichtete.



Eine Coiffeuse-Lernende beim Haareschneiden. Bild: Gaetan Bally/Keystone (Wallisellen, 29. Mai 2019)

Dies stösst seitens der Lehrerschaft auf Kritik. Würden die Lehrstellen früher auf der Plattform publiziert, so schade dies den Schülern, ist Samuel Zingg, der die Sekundarlehrer im Lehrer-Dachverband vertritt, überzeugt: «Die ganze wirtschaftliche Entwicklung geht dahin, dass man sie immer früher an eine Lehrstelle zu binden versucht, obwohl sie überhaupt noch nicht bereit sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und damit auswählen zu können, wohin sie wirklich gehen wollen.»

Selbst den Lehrbetrieben würde es nichts nützen, Lehrverträge zu früh abzuschliessen, sondern ihnen im Gegenteil schaden: «Man schneidet sich ins eigene Fleisch, indem man mehr Abbrüche hat und dadurch immer unzuverlässiger weiss, ob die Schülerinnen und Schüler die Lehre wirklich bis zum Schluss im eigenen Betrieb machen», so Zingg. Schon heute wechselt fast jede und jeder dritte Lernende den Ausbildungsbetrieb.

Dank Schnupperlehre zum Lehrbetrieb

Andrea Egli, Leiterin Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden, sieht dies anders. Sie war bei der Arbeitsgruppe der SBBK dabei, welche die Forderung ausarbeitete. «Die Lehrbetriebe können ihre Lehrstellen früher aufschalten, damit die Jugendlichen die Adressen für Schnupperlehranfragen verwenden können.» Doch die Lehrstellen sollten auf jeden Fall erst mit Beginn der dritten Orientierungsschule vergeben werden, die meisten Schülerinnen und Schüler hätten den Berufswahlprozess vorher noch nicht abgeschlossen. «Sind Jugendliche früher bereit, so haben sie auch in den letzten Jahren eine Lehrstelle zugesagt erhalten.»

Bereits seit einigen Jahren publizieren private Anbieter gegen Bezahlung Lehrstellen bis zwei Jahre im Voraus. Mit diesem Entscheid kann die staatliche kostenlose Lehrstellenplattform wieder mitziehen, hebt sie als weiteren Vorteil hervor.

Natürlich sei nicht die Idee, Lehrbetriebe oder Schüler zeitlich unter Druck zu setzen. «Ich setzte mich schon immer dafür ein, dass Lehrstellen nicht zu früh vergeben werden», so Egli. Dabei nehme sie aber auch die Eltern in die Pflicht. «Sie dürfen ihre Kinder nicht dazu drängen, möglichst schnell einen Lehrvertrag zu unterschreiben, aus Angst, dass sie sonst keine Lehrstelle finden.»

Die Einschätzung des Lehrerverbands, dass ein früherer Abschluss eines Lehrvertrags das Risiko eines Lehrabbruchs erhöht, teilt sie nicht. «Lehrabbrüche gibt es sowohl bei Jugendlichen, die sich zu früh für eine Lehrstelle entschieden haben, als auch bei solchen, die sehr spät einen Lehrvertrag unterschrieben haben.»

Sich mit der Lehrstellensuche Zeit lassen

Gemäss Claudio Clavadetscher, Präsident des Gewerbeverbandes Nidwalden, würden heute schon viele Schüler in der zweiten Oberstufe ihre Berufswahl treffen. «Möglichst früh über offene Lehrstellen Bescheid zu wissen, ist sicher ein Vorteil. Aber schon einen Lehrvertrag zu unterschreiben, wäre zu diesem Zeitpunkt zu früh», ist für den Mitinhaber eines Dallenwiler Architekturbüros, das selber Lehrlinge ausbildet, klar. Auch er mache die Erfahrung, dass der Druck, möglichst schnell einen Lehrvertrag zu unterschreiben, von den Eltern komme. «Dabei machen Jugendlichen zwischen der Schnupperlehre und dem Ende ihrer Lehrzeit eine riesige Entwicklung durch.» Es mache darum Sinn, sich mit der Lehrstelle Zeit zu lassen.



Auch für Sandra Portmann, Leiterin Berufs- und Studienberatung Nidwalden, ist der grosse Vorteil der frühen Lehrstellenausschreibung, dass sich die Jugendlichen bereits die Wahl ihrer Schnupperlehren, die in der zweiten Orientierungsschule stattfinden, nach dem Lehrstellenmarkt richten können. Zudem sei es bereits heute Realität, dass rund jeder dritte Jugendliche im Kanton Nidwalden vor Ende der zweiten Orientierungsschule seinen Lehrvertrag im Sack habe. «Wir bringen den Vorbehalt ein, dass der Lehrstellenmarkt zusätzlich angeheizt werden könnte. Ich vertraue darauf, dass die Lehrbetriebe umsichtig und verantwortungsbewusst mit dem Abschliessen von Lehrverhältnissen umgehen und berücksichtigen, dass die Jugendlichen genügend Zeit für die Berufswahl brauchen.»