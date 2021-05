NID-/OBWALDEN Coronakundgebung findet auch in Sarnen statt In Nid- und Obwalden findet je eine Informationsveranstaltung des «Aktionsbündnis Urkantone» statt. Eigentlich wären beide Kundgebungen in Nidwalden geplant gewesen. In Stansstad ist die Polizei im Einsatz.

Das «Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Coronapolitik» führt am Donnerstag auf dem Landenberg-Areal in Sarnen und am Freitag auf dem Dorfplatz in Stansstad eine politische Kundgebung durch. Dabei handelt es sich um Informationsveranstaltungen zum Covid-19-Gesetz und zum Terrorismusgesetz. Alle Teilnehmenden müssen dabei eine Maske tragen, wie der Kanton Nidwalden informiert. In Obwalden gilt dies ebenfalls.

In Stans fand im Januar bereits eine Kundgebung statt. Damals wurden die Reden aus Schwyz auf den Dorfplatz übertragen.

Dominik Wunderli (9. Januar 2021)

Die Veranstalter stehen in der Verantwortung, dass das Tragen einer Maske wie auch weitere Auflagen eingehalten werden. Laut der Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi sei es schwierig einzuschätzen, wie viele Personen vor Ort sein werden.

Abbruch, wenn keine Masken getragen werden

Die Kantonspolizei Nidwalden wird in Stansstad präsent sein und ihren Sicherheitsauftrag verhältnismässig wahrnehmen. Wie gross das Aufgebot der Polizei sein wird, gibt Karin Kayser-Frutschi nicht bekannt. «Wir werden die Situation beobachten und die nötigen Einsatzkräfte bereithalten.»

Sollte sich herausstellen, dass die Auflagen, darunter auch die Maskenpflicht, nicht eingehalten werden, behält sich die Polizei vor, die Kundgebung abzubrechen. Der Schutz der Gesundheit sei auch bei der Ausübung der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Tragen Teilnehmende an der Kundgebung keine Maske, gefährden sie nicht nur sich selbst, sondern insbesondere Dritte.

Sollte es dazu kommen, dass die Kundgebung abgebrochen werden muss, ist das oberste Ziel von Karin Kayser-Frutschi und der Kantonspolizei Nidwalden, dass dies angemessen geschieht. «Wir müssen immer verhältnismässig vorgehen», sagt Kayser-Frutschi. «Es besteht ein Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit. Und wir versuchen dies bestmöglich auszugleichen. Es braucht dabei ein Verständnis von beiden Seiten.»

In Obwalden hat die Kantonspolizei Kenntnis davon genommen, dass die Informationsveranstaltung nun in Sarnen stattfindet. Sie organisiert jedoch kein grosses Aufgebot. Gibt es keine Zwischenfälle, wird die Polizei erst gar nicht in Erscheinung treten.

Sektoren sind der Grund für den Wechsel

Eigentlich hätte die Veranstaltung vom Donnerstag in Oberdorf stattfinden sollen. Das Aktionsbündnis hat jedoch am Mittwoch entschieden, die Informationsveranstaltung nach Sarnen zu verschieben. Dort lag bereits vorsorglich eine Bewilligung vor. Der Grund dafür ist, dass in Oberdorf zwei getrennte Sektoren eingerichtet werden müssten. Diese trennen die Teilnehmenden mit einer Masken-Dispens und jene, die Maske tragen müssen. Das sei laut dem Veranstalter «nicht nur unsachgemäss und unverhältnismässig, sondern auch unschweizerisch, entwürdigend und widerspricht der freiheitlichen Tradition der Schweiz». Dieses Vorgehen gilt auch in Stansstad. Das Aktionsbündnis appelliert an den Gemeinderat, die Sektorentrennung zurückzunehmen.