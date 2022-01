Nid-/ Obwalden Die Hilfe kommt von oben Rettungsaktionen der Rega gibt es öfter, als man denkt. Ein fiktives Beispiel soll Einblick in die Arbeit der Bergretterinnen und Bergretter geben.

Es ist Sonntag, 12.48 Uhr. Roger Würsch sitzt mit seiner Familie gemütlich am Mittagstisch. Über ein spezielles Alarmierungssystem auf seinem Handy wird der Rettungsspezialist für einen Einsatz angefragt. Der dreifache Familienvater überlegt kurz und bestätigt: «Ich bin verfügbar!» Danach folgt ein kurzes Gespräch mit der Helikopter-Einsatzzentrale (HEZ) in Zürich. Jetzt muss es schnell gehen. Während Roger Würsch sich einkleidet und alles bereitmacht, ist Helikopterpilot Stefan Bucheli mit dem Rettungssanitäter und der Notärztin in Erstfeld ebenfalls mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Dann hebt der Helikopter –Typ Agusta Westland Da Vinci – ab.

Der Rettungsspezialist besteigt den Rega-Heli. Bild: PD

Roger Würsch hat sich bereits von seiner Familie verabschiedet und erwartet den Rettungshelikopter ganz in der Nähe seiner Wohnung auf dem Sportplatz Breitli. Kurzes Aufsetzen, Einsteigen und Abflug. Die vierköpfige Crew fliegt Richtung Westen, wo im steilen Gelände des Pilatus eine Person ausgerutscht ist und Hilfe benötigt.

Gute Fitness ist Voraussetzung

Rega-Pilot Stefan Bucheli wohnt ebenfalls in Buochs und ist seit Samstagmorgen um 7 Uhr im Einsatz. Er arbeitet jeweils 48 Stunden in der Rega-Basis Erstfeld und ist somit noch bis am Montagmorgen um 7 Uhr Tag und Nacht einsatzbereit. Der zweifache Familienvater hält sich in der Freizeit mit Wandern und Biken körperlich und psychisch fit. «Das ist in unserem Job ein Muss», hält Bucheli fest, der bei seiner Freizeitbeschäftigung gleichzeitig alle für die Aviatik gefährlichen Heuseile in den Berggebieten rekognosziert.

Für den bevorstehenden Rettungseinsatz am Pilatus hat das Team entschieden, einen Spezialisten beizuziehen. Roger Würsch ist der einzige Nidwaldner von den zehn Rettungsspezialisten Heli (RSH) in der Zentralschweiz. Deshalb beginnt der heutige Flug mit einem kurzen Zwischenstopp in Buochs. Wäre der 46-jährige Bergführer, der bei der Alpinen Rettung Schweiz als Leiter Ausbildung arbeitet, in seinem Büro in Stans gewesen, hätte der Heli kurz beim Kantonalen Werkhof aufgesetzt.

Teamwork ist gefragt

Bereits nähert sich das Rettungsteam dem Unfallort. Obwohl jede Minute zählt, kommt keine Hektik auf. Alle vier bleiben ruhig und konzentriert. Und schon öffnet sich die Türe des Rega-Helikopters. Perfekt gesichert wird Roger Würsch mit der 90 Meter langen Rettungswinde ins Unfallgelände abgeseilt. Gekonnt sichert er die gefährliche Unfallstelle, während Stefan Bucheli sein Fluggerät auf einer nahe gelegenen Kuppe absetzt. In der Zwischenzeit hat der Bergretter den mittelschwer Verletzten geborgen und dem Piloten per Funk mitgeteilt, dass er zum Abholen bereit ist. Kurz darauf betätigt der Rettungssanitäter die Winde des Helikopters und zieht Roger Würsch zusammen mit dem Verletzten hoch. Dieser wird sofort von der Ärztin und dem Team versorgt und ins Spital nach Luzern geflogen. Glücklicherweise sind die Verletzungen des Verunfallten nicht gravierend. Die Crew darf zufrieden die Rückreise antreten.

Der Rettungsspezialist seilt sich an die Unfallstelle ab. Bild: PD

Wie kann man das verarbeiten?

«Die Rettungseinsätze verlaufen nicht immer so positiv, wie das geschilderte Beispiel zeigt», berichtet Roger Würsch. Und Pilot Stefan Bucheli ergänzt:

«Manchmal kommt jegliche Hilfe zu spät, und wir müssen einen Verstorbenen bergen.»

Deshalb sei das Debriefing nach jedem Einsatz sehr wichtig. Man könne dann den ganzen Verlauf nochmals in aller Ruhe durchgehen und Verbesserungsvorschläge einbringen und diskutieren. «Bei Rettungsaktionen, die unglücklich enden, braucht es eine starke Psyche. Ich persönlich kann das jeweils mit meiner Frau besprechen, das hilft mir sehr bei der Verarbeitung», gibt der Bergretter preis.

Der 49-jährige Rega-Pilot Bucheli sieht das ähnlich:

«Zusammensitzen und darüber reden ist nach einem Einsatz, der tragisch geendet hat, sehr wichtig.»

Rettungsspezialist Würsch und Pilot Bucheli verrichten ihre Arbeit mit innigster Überzeugung und sind jederzeit motiviert, mit allen möglichen Mitteln einen verunfallten Menschen zu retten.