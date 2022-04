Osterstau-Ticker 22-Kilometer Stau vor dem Gotthard – sechs Kilometer fehlen bis zum Rekordwert

Wer über die Ostertage in den Süden fahren will, braucht viel Geduld. Seit Donnerstag früh steht der Verkehr am Gotthard-Nordportal ununterbrochen still. In unserem Osterstau-Ticker informieren wir Sie über die aktuelle Staulage.