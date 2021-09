Nid- / Obwalden Nach Fest zwei Bäume gefällt: Junge Männer sorgen für Verkehrsbehinderungen in Obbürgen und Engelberg Ein gefällter Baum hat am Sonntagmorgen die Strasse nach Engelberg blockiert. Verantwortlich dafür war eine Gruppe junger Männer, die nun angezeigt wird.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben einige junge Männer auf der Bürgenstockstrasse in Obbürgen und anschliessend auf der Engelbergerstrasse zwischen Grafenort und Engelberg Bäume quer über die Strasse gefällt, wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilt. Die Gruppe von Männern im Alter zwischen 17 und 23 Jahren begab sich gemäss Polizei am Sonntag gegen 3 Uhr nach einem Fest in Obbürgen auf den Heimweg. Mit einer im Auto mitgeführten Motorsäge haben sie dann quer über die Bürgenstockstrasse in Obbürgen einen ersten Baum gefällt. Das gleiche taten sie danach zwischen Grafenort und Engelberg auf der Engelbergerstrasse.

Hier steht nach der Aktion kein Baum mehr: Der hinterlassene Baumstumpf an der Engelbergerstrasse vor der Ausfahrt Richtung Obermatt. Bild: Manuel Kaufmann (Engelberg, 27. September 2021)

Die Täter hätten bereits ermittelt werden können, so die Polizei. Sie werden nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Durch die gefällten Bäume kam es zu Verkehrsbehinderungen. «Mit viel Glück kam es zu keine Personen- und Sachschäden», schreibt die Polizei. Hindernisse auf Strassen würden ein grosses Gefahrenpotenzial darstellen. Insbesondere, wenn diese nicht ausreichend beleuchtet oder markiert sind.

Nebst den Kantonspolizeien Ob- und Nidwalden standen am Sonntagmorgen auch die Feuerwehr Stansstad und der Forstdienst Engelberg im Einsatz, sowie private Transportfirmen. (lur)