Nid-/Obwalden Stellensuchende müssen neu direkt auf's RAV Ab dem 1. Juli müssen sich Stellensuchende direkt beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum melden, nicht mehr bei der Gemeinde.

(lur)

Das schweizerische Arbeitslosenversicherungsgesetz ist in den letzten Jahren einer Revision unterzogen worden. Dieses Jahr tritt eine neue Fassung in Kraft. Diese beinhaltet unter anderem den Wegfall der Gemeindearbeitsämter, wie sie heute in den Kantonen Ob- und Nidwalden noch existieren, wie die beiden Kantone mitteilen. In Folge der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes übernimmt in Zukunft das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Obwalden/Nidwalden von den Gemeinden die Aufgaben der Erstanmeldung von Stellensuchenden. Die Umsetzung erfolgt per 1. Juli.

Für Stellensuchende heisst dies, dass sie ab diesem Zeitpunkt direkt und ausschliesslich mit dem Arbeitsvermittlungszentrum Kontakt aufnehmen müssen. Sie können telefonisch oder über www.rav-ownw.ch einen Termin für das Anmeldegespräch vereinbaren oder sich ab 1. Juli direkt über die Website www.arbeit.swiss anmelden. Die notwendigen Unterlagen werden beim Anmeldegespräch mitgegeben oder per Post beziehungsweise E-Mail zugestellt. Anmeldungen über das Gemeindearbeitsamt werden nur noch bis zum 30. Juni entgegengenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Das RAV Obwalden/Nidwalden sei überzeugt, dass die mit der Gesetzesrevision einhergehenden Änderungen mit Hilfe der Bevölkerung und den betroffenen Institutionen einwandfrei umgesetzt werden könnten.