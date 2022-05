Nid-/Obwalden Wirtschaftsforum Unterwalden findet auch dieses Jahr nicht statt Die Planungsunsicherheit war zu gross. Das Wirtschaftsforum Unterwalden wird zum dritten Mal verschoben – auf September 2023.

Gerhard Schwarz während seines Referats am Wirtschaftsforum Unterwalden. Bild: Pius Amrein (Stans, 19. September 20218)

Der frühere Implenia-Chef Anton Affentranger, der ehemalige Migros-Chef Herbert Bolliger oder Börsenkorrespondent Jens Korte: Sie und weitere Persönlichkeiten aus der Wirtschaft waren in den vergangenen Jahren Gastredner am Wirtschaftsforum Unterwalden (WFU). Gegen 400 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Nid- und Obwalden nahmen jeweils an diesem Anlass teil, der von der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Unterwalden (IWV) und von den Jungunternehmern Novum organisiert wird und normalerweise jährlich stattfindet – abwechselnd in Sarnen und Stans.

Kilian Zwyssig, Geschäftsführer der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Unterwalden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 12. Mai 2022)

Wegen der Pandemie wurde das Programm vom

16. September 2020 erst auf den 15. September 2021 und dann auf den 14. September 2022 verschoben. Doch auch diese Ausgabe fällt ins Wasser. «Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Anlass um ein weiteres Jahr zu verschieben, auf September 2023», informierte Kilian Zwyssig, IWV-Geschäftsführer und Mitglied des WFU am Donnerstag die rund 30 anwesenden Mitglieder des IWV an der Generalversammlung. «Die Planungsunsicherheit war unseren Sponsoren und uns zu gross, als wir diesen März uns für die Absage entschieden.»

Das Programm von 2020 wird nachgeholt

Auf die Ausgabe 2023 blicke er zuversichtlich, zumal die Sponsoren Treue zum Anlass signalisiert hätten. Und auch die Gäste, die für 2020 eingeladen gewesen wären, seien dem Anlass 2023 wohlgesinnt.

Geplant am nächstjährigen Anlass, der in Stans stattfindet, ist das Programm von 2020. Vorgesehen als Referenten sind Rechtsanwalt und Geschäftsmann Beat Hess, Investorin und Philanthropin Carolina Müller-Möhl und Ex-Fussball-Bundesligamanager Reiner Calmund.

An der Generalversammlung wurden zudem Norbert Patt (CEO der Titlisbahnen) als Präsident für zwei weitere Jahre bestätigt, zudem Edi Engelberger, Roland Michel, Peter Odermatt und Reto Zimmermann als Vorstandsmitglieder.