Nid- und Obwalden Junge Grünliberale sagen Ja zur «Ehe für alle» Die Jungen Grünliberalen Nid- und Obwalden haben neu ein Co-Präsidium. Zudem haben die Mitglieder die Parolen für die Abstimmung am 26. September gefasst.

Die Jungen Grünliberalen Nid- und Obwalden haben an ihrer Mitgliederversammlung am 30. August in Stans ein Co-Präsidium gewählt, das sich aus der bisherigen Präsidentin Anna-Lena Beck aus Nidwalden und Luca Müller aus Obwalden zusammensetzt. Damit möchte die Jungpartei der ausgewogenen Vertretung der Kantone und Geschlechter Rechnung tragen, heisst es in einer Mitteilung.

Zudem wurden die Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen vom 26. September gefasst. Die Mitglieder sagten einstimmig Ja zur «Ehe für alle», während für die 99-Prozent-Initiative die Nein-Parole gefasst wurde. (sok)