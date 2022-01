Nid- und Obwalden Kostenlose berufliche Standortbestimmung für über 40-Jährige startet Ab Januar 2022 startet die viamia-Initiative von Bund und Kantonen mit dem Ziel, die Berufschancen von älteren Arbeitskräften zu erhöhen.

Das Projekt «Kostenloses Beratungsangebot für Personen über 40 Jahre» (viamia) ist eine von sieben Massnahmen, welche der Bundesrat 2019 zur Stärkung des inländischen Arbeitskräftepotenzials beschlossen hat. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat gemeinsam mit den Kantonen den Auftrag, ein kostenloses Angebot für die berufliche Standortbestimmung und Laufbahnberatung von Arbeitnehmenden über 40 Jahre zu schaffen.

Ab Januar 2022 bieten sämtliche Zentralschweizer Kantone viamia-Beratungen an, so auch Ob- und Nidwalden. Zu Beginn der Beratung steht die berufliche Standortbestimmung. Die Ergebnisse bespricht eine Fachperson aus der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung mit der teilnehmenden Person im Rahmen einer viamia-Beratung. Daraus resultiert eine Einschätzung über die persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Beratungspersonen fänden gemeinsam mit der teilnehmenden Person Wege, wie diese ihre Arbeitsmarktfähigkeit erhalten und stärken könne, heisst es in einer Mitteilung.

Teilnehmen können alle Personen über 40 Jahre, die im jeweiligen Kanton wohnhaft sind und keine vergleichbaren Beratungsangebote von ALV, IV oder Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Interessierte finden auf www.viamia.ch weitere Informationen sowie die zuständige Beratungsstelle und Anmeldemöglichkeiten. (sok)